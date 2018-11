Moncton propose un budget sans hausse de taxe ni grande surprise

Un budget d’exploitation proposé de 155 792 366 $ a été présenté aux membres du conseil municipal, lundi soir. La copie remise aux élus atteste de la bonne santé des finances de la municipalité.

Le directeur général a proposé lundi un budget sans hausse de taxe ni grande surprise. Le contexte économique provincial commande la prudence budgétaire, souligne Marc Landry.

La subvention de péréquation versée par le gouvernement baissera de 21% l’an prochain.

«Le fait que la Ville de Moncton n’ait pas augmenté la taxe foncière au cours des sept dernières années est assez remarquable compte tenu de la diminution de cette subvention», note M. Landry.

Point positif, les évaluations foncières progressent de 1,25%, de même que les revenus autonomes de la ville (+9,4%) grâce aux recettes du Centre Avenir et à une hausse des usagers des transports en commun.

Le directeur général recommande de maintenir cette année encore le taux d’imposition à son niveau actuel, soit 1,6497$ par 100$ d’évaluation.

En revanche, la taxe d’eau et égout pourrait augmenter de 2,75% si la proposition est adoptée. Le traitement et la surveillance d’algues bleu-vert dans le réservoir d’eau potable de Turtle Creek ont pesé sur le budget d’eau et eaux usées.

Le ratio d’endettement de la municipalité devrait passer de 12 à 14% l’an prochain. Selon Marc Landry, cette hausse était prévue, car elle s’avère directement liée à l’emprunt réalisé pour la construction du nouveau Centre Avenir.

La ville prévoit un budget d’immobilisation de 221 millions $ sur cinq ans, qui servira à financer des projets d’envergure tels que le futur poste de police et la construction d’un centre communautaire pour Moncton-Nord.

Pour la première fois, l’administration municipale suggère d’allouer des ressources financières pour un budget participatif, qui serait développé par des citoyens de Moncton.

À la suite de la présentation, le conseiller Shawn Crossman s’est alarmé du fait que les municipalités canadiennes ne reçoivent qu’une part infime des recettes fiscales générées, soit près de 8%, alors le gouvernement fédéral (49%) et la province (43%) se taillent la plus grosse part du gâteau.

Les délibérations budgétaires se tiendront mercredi et jeudi et se termineront par un vote des conseillers vendredi matin. Ils donneront leur approbation finale le mois prochain.