Vents: 42 000 clients sans courant et une famille à l’hôpital

Lundi midi, près de 42 000 abonnés d’Énergie NB étaient toujours privés d’électricité. Des monteurs de lignes travaillent d’arrache-pied pour rétablir le courant alors que des clients tentent de s’alimenter en électricité au risque de leur vie.

Le plus fort de la tempête s’est abattu sur le sud du Nouveau-Brunswick. Alors que la nuit tombait, samedi, des éclats de lumières bleues créées par des explosions de transformateurs électriques se multipliaient à l’horizon. Des branches d’arbres étaient cassées par des rafales de plus de 100 km/h à Moncton.

Résultat: près de 100 000 personnes ont été plongées dans le noir. Certains sont sans électricité depuis 20h samedi soir, comme Kristine Cormier de Memramcook.

«Ce n’est pas si pire. Nous sommes bien préparés. Nous avons le poêle à bois qui nous tient au chaud», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

Pour éviter de perdre de la nourriture et faire fonctionner le nécessaire, un générateur tourne.

«Ça nous inquiète un peu parce que nous avons un frigidaire dans le garage, mais celui de la maison est branché sur la génératrice », indique-t-elle.

Si Mme Cormier a bien installé son générateur à l’extérieur de la maison en suivant les recommandations de l’Organisation des mesures d’urgence, ce n’est pas le cas pour le monde.

Une famille de quatre a été intoxiquée au monoxyde de carbone alors que leur génératrice fonctionnait à l’intérieur, selon l’OMU. Heureusement, personne n’est décédé, mais Robert Duguay, porte-parole de l’organisme, rappelle l’importante d’installer à l’extérieur tout ce qui peut produire du CO2.

«Le monoxyde de carbone est un gaz extrêmement dangereux et il y a encore des gens qui utilisent leur génératrice à l’intérieur. C’est très clair: même pas dans le garage, pas sous l’abri de la voiture et même pas à proximité de la maison. Il faut garder une bonne distance parce qu’il y a les fenêtres et les systèmes de ventilation. Il faut être extrêmement prudent. C’est mortel», a martelé M. Duguay.

Malgré cet incident, la tempête n’a pas entraîné de graves problèmes de sécurité publique, selon l’OMU.

«Il n’y a pas eu de dommage majeur aux infrastructures comme les routes et tout ça. Des arbres ont bloqué des parties de route et des choses comme ça, mais ça, c’est bien gérable. Donc, en termes de sécurité pour le public, la tempête n’a pas eu trop d’impact », a indiqué M. Duguay.

L’événement météorologique a néanmoins durement frappé le sud du Nouveau-Brunswick. Des pointes de vents à 119 km/h ont été enregistrées à Bouctouche et 109 km/h à Moncton. De vendredi à samedi, cette région de la province a reçu 97 mm de pluie.

C’est d’ailleurs cette combinaison de pluie et de vent qui a provoqué le déracinement de plusieurs arbres. Le sol étant saturé par l’eau, les rafales ont été assez fortes pour déloger les racines, selon le météorologue Bob Robichaud.

Les sinistrés qui ont besoin d’aide peuvent contacter la Croix rouge en composant le 1-800-863-6582.