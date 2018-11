Daniel Guitard: les principes et le parti d’abord pour le président de l’Assemblée

Daniel Guitard prévoit demeurer président de l’Assemblée législative, du moins pour l’instant. Il veut cependant mettre une chose au clair: il n’hésitera pas à démissionner si Blaine Higgs s’aventure dans une voie contraire à ses principes.

Le gouvernement de Brian Gallant est tombé, vendredi dernier, lorsque les progressistes-conservateurs et les alliancistes ont voté contre son discours du Trône.

Même si ses collègues libéraux ont été renvoyés dans l’opposition officielle et que Blaine Higgs s’apprête maintenant à s’installer aux commandes, le député de Restigouche-Chaleur est prêt à rester en poste.

«Pour l’instant, je vais demeurer président de l’Assemblée», confirme Daniel Guitard en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Deux choses pourraient l’amener à démissionner et à redevenir un simple député dans l’opposition officielle, dit-il.

«Je suis un libéral loyal et si le patron me demande de quitter à un moment donné, je vais suivre les consignes. La deuxième chose qui me sortirait de la position, c’est si le gouvernement de M. Higgs entreprend des actions qui sont contre mes principes.»

Certains dossiers sont particulièrement importants à ses yeux, explique-t-il. Si Blaine Higgs va trop loin à son goût et qu’il n’est plus à l’aise dans son rôle d’arbitre des travaux à l’Assemblée, il cédera sa place.

«Je pense au niveau de la langue, je pense au niveau des communautés rurales. Des choses comme ça. Un moment donné, je ne pourrais pas, de facto, lui donner un vote. Pour l’instant, on va rester et on va voir ce que M. Higgs a l’intention de faire», dit-il.

C’est qu’à titre de président de l’Assemblée législative, Daniel Guitard ne votera qu’en cas d’égalité (ce qui pourrait arriver régulièrement puisqu’aucun parti ne détient la majorité en Chambre).

La convention parlementaire prévoit que le président préserve le statu quo lorsqu’il doit briser une égalité. Concrètement, cela signifie appuyer le gouvernement lors des votes de confiance afin d’éviter de le faire tomber (et voter contre les simples projets de loi).

Daniel Guitard affirme qu’il ne tournera pas autour du pot si la direction dans laquelle se dirige Blaine Higgs le rend mal à l’aise.

«Je suis une personne intègre et je ne jouerai pas de jeux avec M. Higgs. La journée que je ne serai pas dans le fond de mon coeur confortable avec le fait que mon vote doit être du côté du gouvernement, je ne jouerai pas de tours à M. Higgs. J’annoncerai ma démission et mon retrait et il trouvera quelqu’un (d’autre). Ce serait manquer de respect à la position de ne pas rester impartial.»

Et la prime de 52 614$ par année qu’il reçoit à titre de président de l’Assemblée, en plus de son salaire de député de 85 000$, a-t-elle été un facteur?

Daniel Guitard ne nie pas qu’il s’agit d’une somme intéressante, mais rappelle qu’il n’a pas eu droit à cette augmentation salariale de 2014 à 2018, lors de son premier mandat.

«Je n’avais pas la prime pendant quatre ans. Et je suis resté au gouvernement. Ce n’est pas la prime (qui l’a poussé à demeurer président: NDLR), malgré qu’il ne faut pas exagérer; c’est quand même intéressant d’avoir un salaire (supplémentaire).»

«Il va falloir que je joue ça à l’oreille»

Lorsqu’on demande à Daniel Guitard de préciser quels sont ses principes en ce qui a trait aux questions linguistiques, il répond qu’il tient à ce que le Nouveau-Brunswick ne doit pas régresser.

«On a fait des gains dans les 50 dernières années. Il ne faut pas reculer.»

Il ne trace cependant pas de ligne claire à ne pas franchir. Il veut voir ce que fera Blaine Higgs et rester à l’écoute des francophones de la province.

«Du côté de la langue, ce n’est pas encore défini clairement dans ma petite cervelle. Ça fait qu’il va falloir que je joue ça à l’oreille, il va falloir que j’écoute aussi ce que je vais entendre dans la communauté acadienne. Il n’y a pas juste ce que Daniel Guitard pense…»

Quant à l’autre dossier qu’il compte suivre de près, soit le traitement réservé aux communautés rurales de la province par le gouvernement Higgs, il restera aussi sur ses gardes.

«Souvent, lorsqu’on retarde des investissements, ce sont les régions rurales – qui avaient besoin d’investissements – qui ne les ont pas. C’est quelque chose sur lequel je vais garder un oeil.»