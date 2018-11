Élections de mi-mandat aux États-Unis: les courses à surveiller

Aux élections de mi-mandat de mardi aux États-Unis, les républicains vont tenter de défendre leur majorité à la Chambre des représentants, pendant que les démocrates chercheront à obtenir les 23 sièges qui leur permettraient de reprendre le dessus.

La course pour contrôler la chambre se décidera visiblement dans quelques dizaines de districts, dont beaucoup sont situés dans les banlieues.

Voici les courses à surveiller, classées par ordre chronologique de fermeture des bureaux de vote:

Kentucky:

L’État rouge foncé connu pour son Derby et son bourbon est le théâtre de l’une des courses les plus compétitives et les plus coûteuses du pays. La bataille dans la région de Lexington oppose Andy Barr, un républicain qui se présente pour un troisième mandat,

à la démocrate Amy McGrath, une pilote de chasse à la retraite. Donald Trump avait remporté le 6e district avec plus de 15 points de pourcentage en 2016. Mais avec ses publicités soigneusement élaborées et devenues virales, Mme McGrath garde l’avantage sur la collecte de fonds de la campagne.

Les bureaux de vote dans le district ferment à 19h (heure du Nouveau-Brunswick).

Géorgie:

Il se déroule dans cet immense État une course marquée par des débats sur les armes à feu et les questions raciales. La républicaine Karen Handel a remporté de justesse son siège lors d’une élection spéciale l’année dernière qui avait établi un record de dépenses. La démocrate Lucy McBath, une ancienne hôtesse de l’air devenue militante pour le contrôle des armes à feu, tente de lui ravir son siège. Le fils de Mme McBath, Jordan Davis, qui était âgé de 17 ans, a été tué par un homme blanc dans une station-service en 2012, alors que l’adolescent noir avait refusé de baisser le volume de la musique dans sa voiture. Le district au nord d’Atlanta est républicain, mais Donald Trump n’y a gagné que par une marge d’un pour cent en 2016.

Les bureaux de vote ferment à 20h.

Virginie:

Le représentant Dave Brat a remporté son siège après sa victoire surprise à la primaire républicaine de 2014 contre le chef de la majorité de la Chambre, Eric Cantor. C’est maintenant au tour de M. Brat de se battre pour sa réélection dans la région de Richmond contre la démocrate Abigail Spanberger, une ancienne responsable de la CIA.

Les bureaux de vote ferment à 20h.

Des membres de la famille accompagnent un électeur au bureau de vote du centre communautaire de Whetstone, mardi, à Columbus, en Ohio. (Photo AP / John Minchillo)

Caroline du Nord:

Le 9e district de la Caroline du Nord est devenu un secteur clé des élections lorsque le révérend Mark Harris a évincé de peu le représentant républicain de longue date Robert Pittenger, qui était

à son troisième mandat, ce qui a ouvert la voie aux démocrates sur ce territoire. Les démocrates ont investi Dan McCready, un ancien combattant de la guerre en Irak, fondateur d’une entreprise d’énergie solaire et diplômé de la Harvard Business School. Donald Trump avait gagné le district par 12 points de pourcentage et aucun démocrate n’y a été élu depuis les années 1960.

Les bureaux de vote ferment à 20h30.

Ohio:

C’est le deuxième affrontement dans le 12e district du centre de l’Ohio entre le républicain Troy Balderson et le démocrate Danny O’Connor. M. Balderson a remporté le siège en août lors d’une élection spéciale après la retraite du républicain Pat Tiberi. Les républicains dans le district semblent divisés sur le président, ce qui rend le siège prenable pour un démocrate qui, comme M. O’Connor, a appuyé certaines idées républicaines. Il est fiancé à une républicaine qui se décrit comme une « Dannycrat ».

Les bureaux de vote ferment à 20h30.

Floride:

Les républicains et les démocrates du pays consacrent des ressources importantes dans le 27e district de la région de Miami, occupé depuis 1989 par la républicaine Ileana Ros-Lehtinen, qui prend sa retraite. La candidate démocrate Donna Shalala, ancienne secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a lancé plusieurs publicités en espagnol et Hillary Clinton a fait campagne pour elle. Mais elle fait face à un défi de taille face à son adversaire républicaine, Maria Elvira Salazar, une journaliste cubano-américaine qui, contrairement à Mme Shalala, parle espagnol. Bien que M. Trump ait gagné la Floride en 2016, Mme Clinton avait remporté ce district du Congrès par près de 20 points.

Les bureaux de vote ferment à 21h.

New Jersey:

Avec la Californie et la Pennsylvanie, le New Jersey parsemé de banlieues est un champ de bataille important. Frank LoBiondo et Rodney Frelinghuysen, anciens représentants républicains, ont laissé deux sièges vacants et pourraient laisser la place aux démocrates.

Il faut surveiller de près le 3e district, au sud de Trenton, qui a voté deux fois pour le président Barack Obama, mais qui avait choisi Donald Trump en 2016. Dans ce secteur, Tom MacArthur, le représentant républicain, se bat pour sa réélection. M. MacArthur avait contribué à la conclusion d’un accord pour abroger « l’Obamacare » de l’ancienne administration démocrate. Son adversaire démocrate est le néophyte Andy Kim, un membre du Conseil de sécurité nationale de Barack Obama qui a déjà travaillé en Afghanistan.

Les bureaux de vote ferment à 21h.

Pennsylvanie:

Les démocrates ont des raisons de croire qu’ils peuvent ravir jusqu’à six sièges dans cet État. En janvier, une décision de la Cour suprême de l’État avait rejeté les délimitations des districts

du Congrès, en vigueur depuis six ans, jugées inconstitutionnellement favorables aux républicains. Les districts de rechange approuvés par la majorité démocrate du tribunal ont créé des courses plus compétitives.

Une course importante se déroule en banlieue de Philadelphie. Le représentant sortant Brian Fitzpatrick, un ancien agent du FBI, est un modéré et a explicitement tenté de se distancier du président Trump. Il fait face à Scott Wallace, un donateur de longue date du Parti démocrate qui a été coprésident du Wallace Global Fund, une organisation de Washington qui soutient les mouvements sociaux progressistes. Il finance lui-même sa campagne et son financement représentait près de cinq fois celui reçu par M. Fitzpatrick pendant le trimestre de juillet-septembre.

Les bureaux de vote ferment à 21h.

Kansas:

Les démocrates et républicains espèrent dominer dans cette course dans le nord-est du Kansas. C’est là que le démocrate Paul Davis, ancien chef de la minorité dans la Chambre de l’État, et le républicain Steve Watkins, ancien combattant de l’armée et ingénieur, se disputent le poste laissé vacant par la représentante démocrate Lynn Jenkins. M. Davis a déclaré qu’il n’appuierait pas Nancy Pelosi, la leader de la minorité actuelle, comme présidente de la Chambre si les démocrates prenaient le contrôle. Et les républicains souhaitent que la visite de Donald Trump à Topeka le mois dernier ait donné un coup de main au candidat, qui a été confronté à des questions sur ses qualifications et ses antécédents.

Les bureaux de vote ferment à 22h.

Les électeurs font la queue sous la pluie devant le Bright Family and Youth Centre dans le quartier de Columbia Heights, à Washington, mardi. (AP Photo / Pablo Martinez Monsivais)

Minnesota:

Quatre sièges de la Chambre pourraient basculer d’un parti à l’autre dans ce bastion traditionnellement démocrate. Ici aussi, il faudra surveiller particulièrement les banlieues. Hillary Clinton a remporté le 3e district du Minnesota, à l’ouest de Minneapolis, par neuf points de pourcentage. Le représentant républicain Erik Paulsen se livre à une lutte acharnée contre le démocrate Dean Phillips. M. Paulsen ne s’était pas présenté à un récent rassemblement de Donald Trump à Rochester et à un autre événement cet été à Duluth. Il a déclaré avoir écrit le nom de Marco Rubio sur son bulletin de vote lors des élections de 2016. Donald Trump a néanmoins donné son appui à M. Paulsen le mois dernier.

Les bureaux de vote ferment à 22h.

Nouveau-Mexique:

Le 2e district a été laissé vacant par le représentant Steve Pearce, qui est candidat au poste de gouverneur. La course qui se trame dans ce secteur offre un aperçu de la situation des États établis le long de la frontière avec le Mexique, où les démocrates sont plus nombreux que les républicains. M. Pearce avait attiré le soutien des Hispaniques et des intérêts pétroliers et gaziers de la région. Mais les débats entre la démocrate Xochitl Torres Small et la républicaine Yyvette Herrell se sont concentrés sur des questions urgentes telles que l’immigration et les armes à feu. Mme Torres Small a récolté environ cinq fois plus de dons que Mme Herrell.

Les bureaux de vote ferment à 22h.

New York:

Cet État profondément démocrate montre comment les questions raciales et l’influence de Donald Trump se manifestent à New York, d’où vient le président.

Au nord de la ville de New York, dans le 19e district, une annonce publiée le mois dernier par le Congrès national républicain a présenté des extraits du démocrate Antonio Delgado interprétant des chansons de son album de rap de 2006 sous son nom de scène, A.D. The Voice. M. Delgado, un universitaire diplômé de la Harvard Law School, a accusé son adversaire, le représentant John Faso, d’utiliser des attaques racistes contre lui dans ce district dont 90 pour cent des habitants sont blancs. Les électeurs y sont également répartis entre démocrates, républicains et indépendants. Ils avaient voté deux fois pour Barack Obama, mais ont préféré Donald Trump au dernier scrutin.

Dans le 22e district de la région de Buffalo, Claudia Tenney, une partisane de longue date de Donald Trump, a fait des déclarations controversées; elle a suggéré que certains auteurs de tueries étaient des démocrates, et a fait circuler une pétition pour réclamer l’emprisonnement de Hillary Clinton. Mais dans sa course serrée contre le démocrate Anthony Brindisi, elle a adouci le ton et tendu la main à ses adversaires. M. Brindisi, un élu de l’État, a fait valoir que l’approche très partisane de Mme Tenney minait sa prétention de vouloir travailler avec les démocrates. Donald Trump a battu Hillary Clinton par environ 16 points de pourcentage dans ce secteur.

Les bureaux de vote ferment à 22h.

Iowa:

Une course dans l’Iowa permettra de déterminer si l’approche en immigration de Donald Trump peut avoir du succès. Le représentant républicain Steve King est resté discret dans sa candidature pour un neuvième mandat à la Chambre. Mais sa réélection est remise en question depuis qu’il a été plongé dans une controverse concernant son soutien aux nationalistes blancs. Dans un geste inhabituel, le chef de la campagne républicaine a condamné M. King la semaine précédant les élections, mais il est difficile de déterminer si ces critiques vont profiter à son adversaire démocrate, J.D. Scholten.

Les bureaux de vote ferment à 23h.

Californie:

Les démocrates ont pris pour cible une série de districts contrôlés par les républicains en Californie mais remportés par Mme Clinton à l’élection présidentielle de 2016.

L’un des champs de bataille se trouve dans la Central Valley, où le républicain Jeff Denham tente d’empêcher le démocrate Josh Harder de prendre son poste. Les audiences de confirmation du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, ainsi que les débats sur les soins de santé et l’immigration, ont donné lieu à une course effrénée dans laquelle les démocrates ont un mince avantage quant au nombre de membres enregistrés. M. Denham, un modéré qui a voté pour l’abrogation de la loi sur les soins abordables, a été réélu par seulement trois points de pourcentage en 2016, tandis que Hillary Clinton avait remporté le district avec environ 49 pour cent des voix.

Par ailleurs, la réélection du représentant Dana Rohrabacher est en cause pour la première fois en 30 ans, alors qu’une vague de nouveaux résidents et le mouvement #MeToo (#MoiAussi) pourraient favoriser le démocrate Harley Rouda. Hillary Clinton avait remporté ce district lors des élections de 2016.

Les bureaux de vote ferment à 23 h.

État de Washington:

Le 3e district du sud-ouest de Washington permettra de voir si la prise de contrôle des membres du Tea Party en 2010 survivra. La républicaine Jaime Herrera Beutler, élue pour la première fois en 2010 et réélue deux fois avec plus de 60 pour cent des suffrages, a reçu moins de dons que son adversaire démocrate Carolyn Long. Mme Herrera Beutler s’est distanciée son parti sur des questions telles que les soins de santé. Mais Mme Long a mis l’accent sur son statut de néophyte en politique. Le district, qui s’étend à l’est le long de la frontière de l’Oregon, a voté pour Donald Trump en 2016.

Les bureaux de vote ferment à 24h.