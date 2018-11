La légalisation du cannabis ne changera rien à l’approche de Nez Rouge

Opération Nez-rouge a donné le coup d’envoi de sa campagne de raccompagnement mardi à Shippagan en compagnie de plusieurs invités, dont la présidente d’honneur pour la Péninsule acadienne, la chanteuse Sandra Le Couteur et le coordonnateur au développement du Nouveau-Brunswick, Gaëtan Germain.

Lorsqu’elle a reçu l’appel de l’organisation pour lui demander si elle voulait participer, la chanteuse qui possède quatre albums à son actif n’a pas hésité une seconde. «Je suis tombée en bas du fort de Miscou», décrit-elle avec humour.

«Je vais être à la disposition des gens pour aider et je vais même venir chanter parfois! Je vais faire de mon mieux. L’année prochaine, je vais m’inscrire comme bénévole, c’est certain», a-t-elle indiqué après la conférence de presse.

Mme Le Couteur va s’assurer de parler de l’organisation à chaque occasion qui lui sera présentée.

«Avec les réseaux sociaux, je vais l’annoncer officiellement sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram.»

Pour M. Germain, le premier défi qui attend la Péninsule sera au niveau du recrutement des bénévoles, surtout les 28 , 29 et 31 décembre.

«C’est encore plus important avec la légalisation du cannabis de recruter des participants. Nous comptons aussi sur l‘appui de la population».

Quatre régions organiseront des raccompagnements: Edmundston, St-Jean, Chaleur et la Péninsule acadienne. Le service de raccompagnement travaille aussi sur un projet éventuel dans la région de Moncton.

Dans plus de sept provinces canadiennes, 50 000 chauffeurs s’activeront pour offrir un service de raccompagnement à plus de 70 000 personnes.

La Péninsule se prépare

Jean-Marie Boudreau s’occupera de la coordination des bénévoles dans la Péninsule acadienne. Il est persuadé de monter une bonne équipe pour s’occuper de la région.

«Si nous calculons environ 20 équipes par soir sur la route, nous aimerions avoir au moins 1200 à 1300 bénévoles. Il y a des accompagnateurs qui vont faire une soirée, d’autres vont en faire 11», explique-t-il.

Selon lui, le temps d’attente va varier selon plusieurs facteurs tels que «le nombre d’équipes et d’appels ainsi que les conditions des routes», mais il rappelle que le service est gratuit, apprécié et qu’il revient d’année en année pour aider la population.

«On va essayer de donner le service le plus rapidement possible, mais on demande aussi aux gens d’être patients. On fait notre possible», explique-t-il.

La légalisation du cannabis ne changera pas les façons de procéder. Les accompagnateurs prendront les mêmes précautions.

«L’approche sera la même avec l’arrivée du pot. Notre but est d’assurer avant tout la sécurité des citoyens. On ne pose pas de question sur la consommation des gens. Parfois, ils peuvent juste être fatigués et on va faire un plaisir de les conduire.»

Un premier Néo-Brunswickois au temple de la renommée

Gaëtan Germain, qui a donné vingt ans de bénévolat pour l’organisation, est maintenant au nombre des 27 membres du temple de la renommée et le premier du Nouveau-Brunswick a mérité cet honneur.

Il était fier de recevoir son épingle et un dossard unique en guise de reconnaissance officielle.

«C’est une première à l’extérieur du Québec et je suis très ému de recevoir cette distinction. Je porte fièrement mon épingle», exprime-t-il.

Le service sera offert du 30 novembre au 31 décembre, se terminant volontairement à cette date pour laisser le 1er janvier aux bénévoles le temps de célébrer avec leur famille.