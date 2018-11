Les cowboys de Québec Issime débarqueront à Edmundston

Michel Nadeau, le directeur du secteur Loisirs et Sports de la Ville d’Edmundston, le producteur Robert Doré, le chanteur Marc-André Fortin et le maire Cyrille Simard ont annoncé mardi la venue du spectacle COWBOYS, de Willie à Dolly à Edmundston. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

La troupe musicale Québec Issime fera un arrêt l’été prochain à Edmundston afin d’y présenter sa mégaproduction intitulée COWBOYS, de Willie à Dolly.

Le spectacle qualifié par ses promoteurs de «plus grande revue musicale country au nord de Broadway», se déroulera le 29 juin au Centre Jean-Daigle.

Une douzaine d’artistes seront sur scène afin de faire revivre aux spectateurs les plus grands succès de l’univers musical country des années 1940 jusqu’à aujourd’hui.

Durant un peu plus de deux heures, les artistes entonneront plus d’une centaine de chansons à succès interprétées au fil des ans par Garth Brook, Hank Williams, Johnny Cash, Willie Nelson, Dolly Parton, Renée Martel, Patsy Cline, Patrick Normand, Shania Twain, Guylaine Tanguay et autres incontournables du genre.

«On ratisse large, alors jeunes et moins jeunes vont s’y retrouver avec ces chansons que tout le monde connaît et a sûrement déjà fredonné à plusieurs occasions. C’est un spectacle chronologique et à grand déploiement avec une quantité monstre de costumes et d’effets visuels», a expliqué le chanteur Marc-André Fortin, qui est de la distribution de COWBOYS, de Willie à Dolly.

Le promoteur et producteur artistique de Québec Issime, Robert Doré, a indiqué qu’il s’agira d’une première présence en sol néo-brunswickois pour l’entreprise qui célèbre ses 25 ans et pour les artistes qui vivent cette expérience musicale aux saveurs country créée en 2011.

«J’ai été plus qu’emballé par ma visite du Centre Jean-Daigle», a-t-il raconté, tout en ajoutant que son entreprise n’entendait pas nécessairement étendre prochainement ses activités au Nouveau-Brunswick.

«Néanmoins, lorsqu’on s’installe dans une ville, c’est pour y rester quelques années», a toutefois tenu à préciser Robert Doré.

Québec Issime compte parmi ses productions musicales qui ont connu un vif succès au Québec les spectacles Décembre, De Céline Dion à la Bolduc et Québec Issime chante Starmania. Des spectacles qui pourraient éventuellement être présentés à Edmundston dans les prochaines années.