Plus de 60 heures sans électricité

Plus de 23 000 foyers sont toujours sans électricité au Nouveau-Brunswick après la tempête de vent «sévère» de samedi.

La région la plus affectée par les pannes de courant reste Fredericton et les alentours avec plus de 10 000 abonnés privés d’électricité. Ils sont aussi toujours plus de 3400 dans le comté de Kent et près de 2000 dans le Grand Moncton.

Énergie NB poursuit ses efforts de rétablissement du courant. La société d’État a fait appel à des équipes de provinces voisines pour contribuer à l’opération.

«Des équipes supplémentaires des services publics voisins ont rejoint nos efforts de rétablissement du courant. Il y a présentement 250 équipes qui travaillent sur le terrain pour rétablir le courant partout dans la province», a indiqué Énergie NB sur Twitter.

Des abonnés pourraient être sans courant jusqu’à mercredi soir. Certains n’ont plus d’électricité depuis plus de 60 heures.

La tempête a été à son plus fort dans la nuit de samedi à dimanche. Dans plusieurs régions, les rafales de vent ont dépassé les 100 km/h. À Bouctouche, les pointes ont atteint 119 km/h.

Les sinistrés qui ont besoin d’aide peuvent joindre la Croix rouge au 1800-863-6582. Le centre d’appels de l’organisme a été activé par l’Organisation des mesures d’urgence de la province dimanche.

Le Croix rouge offre de l’information sur la trentaine de centres de réchauffement répartis dans les régions les plus touchées de la province. L’organisme peut aussi offrir un hébergement temporaire aux sinistré qui en ont le plus besoin.

«Par exemple, nous avons aidé une famille vulnérable qui avait besoin d’électricité pour un appareil médical. Leur maison était toujours sans courant, donc nous avons été en mesure de les aider temporairement», a expliqué Bill Lawlor, directeur de la Croix rouge au Nouveau-Brunswick.

L’OMU met en garde les sinistrés concernant la nourriture réfrigérée. Toute nourriture périssable qui était dans un réfrigérateur sans électricité pendant plus de 24 heures doit être jetée selon l’organisme. Les denrées dans le congélateur peuvent être encore bonnes pendant 36 heures.

Par ailleurs, d’autres avertissements météorologiques ont été émis par Environnement Canada pour le Nouveau-Brunswick. De la pluie parfois forte est prévue pour la région de Saint-Jean, entre autres.

«Un peu d’incertitude demeure quant à l’endroit où tombera la pluie la plus forte, et les avertissements de pluie pourraient être étendus à d’autres secteurs à mesure que la situation évoluera», indique l’agence gouvernementale.

Un avertissement de pluie est émis lorsqu’on prévoit plus de 50mm.