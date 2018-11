Encore 9000 foyers sans électricité

Près de 9000 foyers étaient toujours sans électricités mercredi matin, quatre jours après la tempête qui a entraîné des vents de plus de 100 km/h sur le Nouveau-Brunswick.

Le Grand Fredericton reste la région la plus affectée. Plus de 4700 abonnés étaient encore privés d’électricité mercredi. Dans le comté de Kent, ils étaient toujours 1300. À Miramichi et dans le Grand Moncton, la situation s’est considérablement améliorée.

«Au cours de la nuit, nos équipes ont réalisé d’importants progrès à rétablir le courant aux clients touchés par la tempête de vent», a précisé Énergie NB par courriel

Plus de 300 équipes travaillent à rétablir le courant au Nouveau-Brunswick. Elles sont d’Énergie NB, mais certaines proviennent de provinces voisines et des entrepreneurs du secteur privé mettent également l’épaule à la roue.

«Nous comprenons que cette situation n’est pas facile pour nos clients. Nous vous remercions de votre patience continue», a affirmé la société de la couronne.

Énergie NB soutient pouvoir rebrancher la majorité de ses clients d’ici 21h mercredi.