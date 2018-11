Travail sécuritaire NB: les entreprises paieront 72% de plus

Le taux moyen de cotisation au régime d’indemnisation des travailleurs du Nouveau-Brunswick augmentera en flèche en 2019. La hausse – la troisième consécutive – sera de 71,7%.

La société de la Couronne qui administre le régime, Travail sécuritaire NB, a dévoilé jeudi les taux pour l’année prochaine. Le scénario craint par les entreprises de la province s’est réalisé.

Le taux moyen de cotisation passera de 1,70$ (par tranche de 100$ de salaires assurables) à 2,92$, soit une hausse de 71,7%.

Le taux moyen a connu une hausse de 163% depuis 2016.

Selon Travail sécuritaire NB, la hausse du coût des réclamations depuis des changements législatifs apportés par le gouvernement provincial en 2015 est à blâmer. Ces coûts ont doublé depuis 2014 pour atteindre 400 millions $.

Le PDG de la société de la Couronne, Douglas Jones, reconnaît que les hausses imposées aux entreprises en 2019 tomberont bien mal.

«Il s’agit d’une situation difficile et qui représente un défi. Les augmentations des taux d’évaluation que vont recevoir les entreprises en raison de l’annonce d’aujourd’hui vont être difficiles à absorber», dit-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Quel impact pour les entreprises?

Concrètement, la hausse annoncée jeudi se traduira par des dépenses supplémentaires pour les employeurs, qui sont les seuls à financer le régime provincial d’indemnisation des travailleurs blessés.

Selon des données fournies par Travail sécuritaire NB, les plus grandes entreprises de la province paieront 71% de l’augmentation en 2019.

Elles devront encaisser des hausses moyennes de 45 000$ (pour les 1100 grandes entreprises) à 327 000$ (pour les 120 très grandes entreprises).

Le reste sera couvert par les plus plus petits joueurs. Les 7000 plus petites paieront en moyenne 700$ de plus en 2019, tandis que les 6500 entreprises de taille moyenne paieront 5000$ de plus.

Le premier ministre désigné du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, réagira à ces nouveaux taux jeudi après-midi à Fredericton. Un point de presse est prévu à 15h30.