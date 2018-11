Un cocktail de neige, de pluie et de vent se dirige vers le N.-B.

La violente tempête de vent qui a frappé le N.-B. samedi et qui a laissé des dizaines de milliers de foyers sans électricité pourrait avoir une suite. Environnement Canada prévoit en effet que de la neige, du vent et de la pluie s’abattront sur toute la province, samedi et dimanche.

L’organisme fédéral a émis un «bulletin météorologique spécial» jeudi matin. En vigueur pour toutes les régions de la province, l’alerte indique que «de la neige, de la pluie et du vent» sont prévus pour la fin de semaine.

«Les précipitations associées à ce système commenceront à tomber sur le sud-ouest du Nouveau-Brunswick au cours de la nuit de vendredi à samedi et se propageront à tous les secteurs samedi matin avant de cesser progressivement samedi soir ou dans la nuit de samedi à dimanche», peut-on lire.

«Les secteurs côtiers du Nouveau-Brunswick devraient recevoir de la pluie, tandis que les précipitations dans les secteurs de l’intérieur pourraient commencer sous forme de neige tôt samedi avant de se changer finalement en pluie. Il est possible que, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, les précipitations demeurent sous forme de neige au cours de la journée de samedi.»

Environnement Canada précise qu’il est trop tôt pour prévoir avec certitude la quantité de précipitation qui est attendue.

Les modèles suggèrent toutefois que les quantités de pluie les plus abondantes toucheront la côte de Fundy.

L’organisme précise que les précipitations «pourraient excéder 25 mm dans quelques secteurs».

«De plus, des vents forts d’est sont à prévoir samedi, surtout le long de la côte. L’ensemble du Nouveau-Brunswick peut s’attendre à des vents forts d’ouest dimanche derrière la dépression, et des avertissements de vents pourraient être émis.»