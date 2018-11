À Sugarloaf on attend le «froid et la neige avec impatience»

Les récentes améliorations apportées au centre de ski Sugarloaf au cours de la dernière année devraient se traduire par une hausse notable de la fréquentation. C’est à tout le moins ce qu’espère la direction de l’endroit.

«Tous nos projets majeurs sont terminés, il ne reste que quelques petits détails mineurs à régler. On attend maintenant le froid et la neige avec impatience.»

Le directeur général du parc provincial Sugarloaf, Greg Dion, est très enthousiasmé face à la saison de ski qui approche à très grands pas, car qu’on le veuille ou non, l’hiver frappe bel et bien à nos portes.

Pourquoi cet enthousiasme? Parce que le centre a pratiquement fait peau neuve au cours des douze derniers mois grâce à plusieurs investissements majeurs. La plus récente nouveauté: les télésièges quadruples.

Immédiatement après la saison de ski 2017-2018, l’équipe du Sugarloaf a procédé au démantèlement de son télésiège double et du remonte-pente (T-bar), question de les remplacer par un télésiège quadruple muni d’un embarcadère automatisé. Le télésiège a d’ailleurs été en fonction durant l’été, servant à la remontée des vélos de montagne ainsi que cet automne pour le tourisme scénique.

«Ce fut un bon test pour notre saison hivernale. On a appris à bien connaître le système et à l’apprivoiser. Maintenant, on a bien hâte de voir comment ça va se passer avec les skieurs et les planchistes qui utiliseront le tapis roulant pour embarquer, car ce dernier n’était pas en fonction pour les vélos. Ce sera donc une première pour tout le monde», exprime M. Dion.

À noter qu’en raison du retrait des deux anciens remonte-pentes (qui étaient pratiquement côte à côte), le centre de ski pourra profiter d’une nouvelle pente, ce qui ne s’est pas vu depuis plusieurs années.

En place et fonctionnelles

Outre le nouveau télésiège, le centre pourra aussi cette saison tester pour de bon le véritable potentiel de ses tours à neige.

L’an dernier, l’installation de celles-ci avait pris quelques semaines de retards, si bien qu’elles n’ont pu être actionnées qu’après l’ouverture du centre. Heureusement, il y avait amplement de neige au sol pour débuter la saison si bien que ce retard n’a pas eu de conséquence.

Dans les faits, le système n’a été utilisé qu’une cinquantaine d’heures tout au plus.

Cette année par contre, les tours sont en place et fonctionnelles.

Selon M. Dion, si la température le permet, elles devraient être mises en marche dès la semaine prochaine.

«On ne les a tellement pas utilisées que ce sera presque comme si c’était tout nouveau, avec tous les inconnus que cela implique. Mais on est prêt. Notre objectif, c’est d’ouvrir le plus tôt possible, idéalement dès la première semaine de décembre», explique-t-il.

Le directeur général croit que tous ces ajouts risquent d’avoir un effet d’entraînement sur l’achalandage et la vente de billets de saison.

«Je sens déjà un engouement auprès de la population. J’ai parlé personnellement avec quelques familles qui avaient cessé de faire du ski et qui, en raison des améliorations, ont décidé de s’y remettre. C’est très positif», dit-il.

Le centre pourra par ailleurs compter cet hiver sur un employé dédié à l’organisation d’activités et d’événements spéciaux, ce qui devrait également contribuer à mousser la fréquentation des lieux, tout en améliorant l’ambiance.