Caraquet: une broche dans son pain tranché!

Ce n’est pas un réflexe naturel de regarder notre tranche de pain avant d’en prendre une bouchée. Pourtant, Anne-Renée Thériault le fera probablement dorénavant. Elle a eu toute une frousse jeudi soir après avoir trouvé une broche dans sa tranchée Villaggio Classico.

Dès qu’elle a commencé à mastiquer, elle a compris que quelque chose clochait.

«Je l’ai pris, j’ai beurré la tranche et je me suis coupé avec la broche sur la langue. Le pain n’a été en contact avec absolument rien avant, je n’ai même pas de brocheuse à la maison! J’étais vraiment surprise, je ne m’attendais pas du tout à ça.»

Elle s’en tire avec une blessure mineure à la langue, mais l’incident aurait pu être plus grave. «Un enfant aurait pu subir des blessures beaucoup plus sérieuses.»

Mme Thériault a réagi promptement en appelant le 911, avant de se diriger vers l’hôpital pour subir des tests de dépistage de l’hépatite A, B et même du sida. Même une blessure bénigne présente un risque lorsqu’on se coupe avec un morceau de métal dont la provenance est inconnue.

«Mon gars m’a tout de suite dit de me rendre à l’hôpital», explique-t-elle.

Des tests ont été effectués. Elle a reçu un vaccin pour le tétanos.

«Je vais avoir les résultats dans un mois [pour l’hépatite et le sida] et ça me fait paniquer énormément. Je ne sais pas d’où provient le bout de métal.»

«Je veux que les gens comprennent que mon but ici n’est pas de faire mal paraître ou de faire tomber la compagnie, mais il faut dire que je ne m’attendais vraiment pas à ça. Ça peut arriver à n’importe qui. Je veux conscientiser les gens», explique la résidente de Caraquet.

Anne-Renée Thériault a publié l’incident sur les réseaux sociaux avec une image de la broche en question. Vendredi après-midi, l’image a été partagée une centaine de fois combinée avec de multiples réactions. Elle explique «que ce n’est pas son genre de faire ce type de publication sur Facebook, mais que ce cas est exceptionnel.»

Enquête et dédommagement

L’Acadie Nouvelle a contacté la compagnie Villaggio afin de faire le point sur la situation. Les responsables nous ont affirmé qu’ils prenaient l’affaire très au sérieux. La compagnie est entrée en contact avec Mme Thériault dès vendredi après-midi.

«La broche sera récupérée et nous allons offrir un dédommagement à la dame», a indiqué un porte-parole.

Villaggio n’est pas en mesure d’expliquer ce qui a causé cet incident, mais indique qu’une enquête sera instituée.

Mme Thériault mentionne qu’elle recevra effectivement un dédommagement, mais elle ne sait pas encore en quoi cela va consister. La compagnie a également demandé de recevoir les résultats médicaux de la femme à la suite des tests d’hépatite A, B et du sida.