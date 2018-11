Des explosions qui dérangent à Saint-Jean

Le maire de Saint-Jean a déclaré qu’une importante explosion survenue dans l’usine American Iron & Metal avait secoué le port de la ville, samedi matin.

Don Darling a indiqué que l’explosion avait ébranlé les maisons voisines, ajoutant qu’il avait reçu des messages de la part de résidents qui ont déclaré avoir ressenti l’explosion à des kilomètres de distance.

Il affirme que les citoyens sont préoccupés par la fréquence des explosions sur le site, estimant qu’il y en a eu environ 40 au cours de la dernière année.

«C’est un problème récurrent auquel nous sommes confrontés, a-t-il dit. Nous sommes confrontés à une situation très difficile, qui a un impact sur la ville – de manière plus importante sur ses citoyens et leur qualité de vie – et les gens deviennent de plus en plus préoccupés.»

L’organisation des mesures d’urgence de Saint-Jean a mentionné dans un message Facebook que les services d’incendie de la ville avaient été informés d’une «forte explosion confinée survenue dans leur déchiqueteur vers 11h20» et qu’une intervention d’urgence n’était pas nécessaire.

Mais M. Darling a dit qu’il en avait «marre» des explosions et qu’il cherchait activement des solutions au problème.

La partie délicate, a-t-il rappelé, est que l’installation n’est pas du ressort de la ville, car elle est réglementée par le gouvernement provincial et par l’Autorité portuaire de Saint-Jean, qui est sous la responsabilité du gouvernement fédéral.

«Nous travaillons avec l’autorité portuaire et le gouvernement provincial pour trouver des solutions. Il peut s’agir de toute une gamme de solutions, allant du déménagement de l’installation à l’adaptation appropriée de ses conditions d’exploitation à la qualité de vie des citoyens.»

«La poussière, le bruit, les contaminants qui pénètrent dans l’eau, les explosions: ce sont des choses dont aucun maire ne veut parler dans sa ville.»

American Iron & Metal n’a pas pu être immédiatement contactée pour commenter samedi.

Dans une déclaration écrite à la Presse canadienne, la porte-parole de l’Autorité portuaire de Saint-Jean, Paula Copeland, a soutenu que la société avait informé les responsables de l’urgence et les autorités provinciales qu’une explosion contrôlée s’était produite et que le port travaillait avec la ville sur leurs «préoccupations communes» concernant les explosions.

Elle a déclaré que ces préoccupations avaient été communiquées au ministère de l’Environnement de la province, qui détient le permis d’exploitation de la société, et que le ministère leur avait assuré qu’il prenait la situation au sérieux.

«American Iron & Metal continue d’informer les autorités qu’il s’agit d’explosions contrôlées, à l’intérieur d’un bâtiment structuré pour y résister», a ajouté Mme Copeland.

«Cependant, les explosions nous inquiètent du fait que l’usine est située près d’un centre urbain et de résidences. Nous continuons à travailler avec la ville et la province pour répondre à nos préoccupations communes.»

Le maire Darling a déclaré que le problème devait être réglé le plus tôt possible.

«Nous sommes une ville qui a besoin de croître, nous essayons d’attirer les gens et quand des événements comme celui-ci se produisent, cela va complètement à l’encontre de ce que nous essayons de réaliser.»

«Les gens me disent qu’ils en ont assez et craignent pour leur sécurité, et je pense qu’il est très raisonnable qu’ils fassent ces commentaires. Il nous incombe de trouver des solutions.»