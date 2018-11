«Appel au réveil» pour une meilleure gestion des pêches au Canada

Le hareng de l’Atlantique est une source abondante de protéines pour les humains et les mammifères marins, mais comme pour un nombre impressionnant de stocks de poissons du Canada, le plan de reconstitution de la population de hareng constitue un immense point d’interrogation.

C’est la conclusion à laquelle est arrivé le groupe de pression Oceana Canada, qui a publié mardi son deuxième Audit annuel des pêches – un bulletin d’évaluation de la santé des stocks de poissons du Canada.

Selon le rapport, le Canada a beaucoup de travail à faire pour inverser le déclin de ses stocks de poisson.

Le directeur scientifique de Oceana, Robert Rangeley, a déclaré qu’il espérait que l’audit serait un «appel au réveil» pour une meilleure gestion de la pêche.

«Ma plus grande peur est celle de la complaisance, a déclaré M. Rangeley. Environ le tiers de nos espèces de poisson sont en bonne santé, ce qui est très médiocre compte tenu que 194 espèces sont importants pour les communautés côtières.»

Seulement 34% des stocks de poisson du Canada sont considérés comme sains. Vingt-neuf pour cent se trouvent dans une zone critique ou prudente et, ce qui est peut-être le plus alarmant, 37% des stocks ne disposent pas de suffisamment de données pour attribuer un statut.

Certains, comme le hareng du Pacifique, ont glissé dans la zone rouge critique cette année.

Les chiffres indiquent la lenteur de la mise en œuvre de la politique qui nuit à la gestion des pêches au Canada, a déclaré Rangeley. L’équipe Oceana s’attendait à voir davantage de stocks passer de la zone incertaine à l’une des autres catégories cette année, mais en réalité, les aiguilles ont à peine bougé.

M. Rangeley a déclaré que la transparence du gouvernement s’était améliorée ces dernières années, donnant à l’équipe d’Oceana un accès aux données nécessaires à l’étude. Mais les rapports scientifiques et l’évaluation des stocks sont lents et incomplets. Les documents scientifiques et de planification sont souvent publiés en retard, voire pas du tout.

Une publication scientifique lente signifie que certains stocks n’ont pas été évalués depuis des années – et, les impacts du changement climatique sur les océans étant rapides, certaines évaluations de la santé deviennent rapidement obsolètes pour planifier l’amélioration de ce stock.

Sur les 26 stocks considérés comme étant gravement épuisés, seuls trois font l’objet de plans de reconstitution. Et même lorsque ces plans sont publiés, le rapport note qu’ils reposent souvent sur des évaluations scientifiques obsolètes.

Les poissons à nageoires du Canada atlantique sont les plus fortement représentés parmi les stocks critiques.

M. Rangeley a déclaré que les invertébrés comme le homard et le crabe sont plus susceptibles d’être en bonne santé que les poissons à nageoires comme la morue et le hareng. Cependant, les plans de reconstruction visant à rétablir la santé des stocks en difficulté mettent beaucoup de temps à être publiés.

L’exemple le plus notable est peut-être le tristement célèbre moratoire sur la morue de 1992 qui a dévasté les communautés de pêcheurs de Terre-Neuve. Vingt-six ans plus tard, aucun plan n’a été mis en place pour reconstituer le stock de morue du Nord.

Équilibre

Trouver l’équilibre entre un écosystème océanique sain et une industrie alimentaire renouvelable économiquement viable, pour les petites communautés, n’est pas impossible, et cela a déjà été fait auparavant, a déclaré Rangeley.

Pour que la pêche fonctionne correctement, une plus grande vigilance est requise, indique le rapport.

Une certaine forme de surveillance des captures est en place pour plus de la moitié des espèces au Canada, mais les méthodes ne donnent souvent pas une évaluation complète des captures, ce qui entraîne de grandes lacunes dans les données.

Le rapport recommande d’investir dans les capacités scientifiques et de gestion, d’évaluer régulièrement les stocks et d’élaborer des plans de reconstitution à jour et bien appliqués.

Il souligne également l’importance de la notification en temps voulu et appelle à une «politique de surveillance de la pêche» nationale qui obligerait toutes les pêcheries commerciales à assurer un suivi suffisant des captures annuelles.

Selon M. Rangeley, une bonne planification est essentielle afin de ramener la pêche canadienne à un niveau sain et durable pour les océans et les populations.

«Vous pouvez récolter des fruits de mer de manière durable indéfiniment si vous le faites bien, et nous ne le faisons pas», a-t-il déclaré.