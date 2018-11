Brian Gallant demande à Blaine Higgs de conserver les garderies abordables

Brian Gallant demande à son successeur de préserver les services de garde gratuits ou à moindre coût pour les parents à faible revenu et les familles de la classe moyenne.

L’ancien premier ministre devenu récemment chef de l’opposition officielle a fait cette requête à Blaine Higgs, mardi, par voie de communiqué.

«Nous exhortons les conservateurs à continuer de déployer le programme qui propose des services de garderie gratuits aux familles qui ont du mal à joindre les deux bouts et un soutien financier pour aider la classe moyenne à assumer les coûts liés aux frais de garderie», a déclaré M. Gallant.

Le gouvernement libéral avait annoncé en grande pompe en janvier son programme pour permettre aux enfants de familles à faible revenu de fréquenter la garderie gratuitement. Les parents de la classe moyenne n’auraient plus besoin quant à eux de débourser plus de 20% de leur salaire en frais de garde, peu importe leur nombre d’enfants.

Le Parti libéral a toutefois été défait avant que son programme ne puisse être mis en oeuvre sur l’ensemble du territoire néo-brunswickois. Brian Gallant espère que le nouveau premier ministre Higgs mènera son projet à bon port en commençant par l’intégrer à son discours du Trône le 20 novembre.

Des services de garde plus accessibles auront un effet positif sur l’économie, la lutte à la pauvreté et la qualité de vie des familles en général,avance M. Gallant.

De plus, les coûts du programme ont déjà été prévus dans les états financiers de la province, assure-t-il.

«C’est déjà dans les budgets et ç’a déjà commencé, alors c’est vraiment juste de finir la mise en oeuvre du programme à travers la province», a ajouté le chef du Parti libéral lors d’une entrevue téléphonique.

Afin d’offrir les services de garde abordable, le gouvernement libéral avait l’intention de transformer 300 garderies en centre de la petite enfance. Les changements ont déjà eu lieu à Edmundston, Moncton et Saint-Jean et la transformation devait être complétée sur l’ensemble du territoire en mars 2019.

Une réponse par courriel

Le nouveau ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, n’était pas disponible, mardi, pour répondre aux questions du journal.

Une porte-parole du ministère a indiqué par courriel que le gouvernement avait l’intention d’adopter une «approche collaborative pour relever les défis auxquels (la) province est confrontée», sans donner plus de détails. Les progressistes-conservateurs n’ont jamais dit clairement ce qu’ils entendent du programme des libéraux sur les services de garde abordable.

Dans sa plateforme électorale, le Parti progressiste-conservateur s’est engagé à «améliorer» les garderies en régions rurales ainsi que la «flexibilité» du programme préscolaire en travaillant avec les responsables des services de garde privés.

Le parti du premier ministre Blaine Higgs a également promis d’«examiner» les programmes gouvernementaux pour «mettre un terme à la discrimination» contre les exploitants de garderies privées.

Le programme électoral des progressistes-conservateurs est cependant silencieux sur la question de l’abordabilité des services de gardes.

Le nouveau gouvernement a promis de présenter un budget équilibré dès la 2e année de son mandat, soit un an plus tôt que l’avaient prévu les libéraux.