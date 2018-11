Cannabis NB: des magasins ouverts, mais des inventaires bas

Après avoir fermé la moitié de ses succursales pendant quelques jours, la semaine dernière, faute d’inventaire suffisant pour répondre à la demande, la situation est maintenant revenue à la normale dans les succursales de Cannabis NB.

On se souviendra qu’en début de semaine dernière, la moitié des 22 succursales de Cannabis NB avaient dû fermer leurs portes. Ces fermetures ont duré quelques jours, les succursales rouvrant en fonction de l’arrivée des commandes destinées à remplir leurs étagères.

Dès vendredi, tous les magasins avaient été réapprovisionnés. Ce qui leur a permis d’ouvrir.

Toutes les succursales étaient également ouvertes pour commencer la semaine.

Cela dit, ces réouvertures ne garantissent pas que l’inventaire que l’on retrouve dans les succursales soit substantiel et très varié. Selon Marie-Andrée Bolduc, porte-parole de l’organisme, les commandes demeurent un enjeu.

«Les magasins qui étaient fermés de façon temporaire en début de la semaine dernière l’étaient pour cause d’inventaire très bas», souligne-t-elle, précisant que la société d’État n’a toujours pas reçu la totalité du portfolio de produits commandés en prévision du 17 octobre (date de la légalisation et de l’ouverture de Cannabis NB).

«Actuellement, nos magasins opèrent tous pendant les heures régulières. Nous surveillons le niveaux des stocks dans les magasins et en ligne, de façon constante, afin d’assurer qu’il y ait une variété de produits disponible pour les clients. À plus long terme, nous continuons également de travailler avec nos producteurs partenaires afin de rendre l’inventaire plus stable», ajoute Mme Bolduc.

L’approvisionnement étant difficile, doit-on s’attendre à des fermetures sporadiques au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois?

«La décision de fermetures temporaires est prise cas par cas et est basée sur le taux d’inventaire en magasin», indique la porte-parole, notant qu’au besoin, les heures d’ouverture des magasins pourraient être ajustées en fonction de la disponibilité des produits.

Au Québec, également en raison des enjeux reliés à l’approvisionnement, la direction de la Société québécoise du cannabis (SQDC) a décidé de son côté de limiter l’ouverture de ses magasins à quatre jours semaines.

Ainsi, jusqu’à ce que la disponibilité des produits se soit stabilisée, les magasins seront fermés les lundis, les mardis et les mercredis.

Interrogée sur la possibilité d’adopter la même solution au Nouveau-Brunswick, Cannabis NB dit simplement ne pas vouloir spéculer sur d’éventuelles fermetures.