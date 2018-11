Deux adolescents portés disparus à Moncton

Tyler Smith-Johnson et René Comeau. - Photos: GRC

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver deux adolescents de Moncton.

René Comeau, âgé de 14 ans, a été vu pour la dernière fois le 12 novembre, au petit matin, à l’endroit où il réside, sur l’avenue Snow, à Moncton.

Il est mince et mesure environ 175 cm (5 pi 9 po) et pèse environ 64 kilos (140 livres). Il a les yeux bleus et les cheveux mi-longs bruns, qu’il a récemment teint en violet sur le dessus.

Tyler Smith-Johnson, agé de 17 ans, a aussi été vu pour la dernière fois le 12 novembre, au petit matin, à l’endroit où il réside, sur l’avenue Snow, à Moncton.

Il mesure environ 175 cm (5 pi 9 po) et pèse environ 64 kilos (140 livres). Il a les yeux bleus et les cheveux bruns courts. Il a un tatouage sous l’œil droit.

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où ils pourraient se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 506-857-2400.