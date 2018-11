Nouveau Costco: plus d’espace et davantage de stationnements

Costco ferme à Moncton jeudi pour rouvrir dans un nouvel édifice plus grand et avec plus d’espace de stationnement vendredi.

L’ouverture officielle est prévue à 8h, sur le chemin Granite, en bordure de la promenade Elmwood et de la Transcanadienne.

Le magasin-entrepôt de 120 000 pieds carrés, sur le chemin Trinity, ne suffisait plus à la demande et les espaces de stationnement se faisaient de plus en plus rares. Le nouvel édifice règle ces problèmes avec une superficie de 164 000 pieds carrés et 875 places de stationnement.

«C’est plus gros que ce qu’on prévoyait. C’est 40 000 pieds carrés de plus que ce qu’on a présentement», a lancé Ron Damiani, vice-président au marketing chez Costco Canada.

Le déménagement a été rendu nécessaire par l’accroissement de l’achalandage à l’entrepôt de Moncton, ouvert le 26 octobre 1995. Quoique l’entreprise ne dévoile pas ses chiffres, elle affirme pouvoir remplir plus que le Fenway Park (38 000 sièges) dans une semaine.

«Il y a 25 ans, on ne pouvait pas imaginer avoir le genre d’achalandage qu’on a aujourd’hui, a souligné M. Damiani. Pas seulement à Moncton, notre clientèle s’étend jusqu’à l’Île-du-Prince-Édouard, on ne répondait pas à la demande. On croit que le marché de Moncton et de ce coin du Nouveau-Brunswick est un marché qui est excessivement important et on a placé, au cours des dernières années, un plafond artificiel sur notre croissance.»

«On a embauché 100 personnes»

À l’ouverture vendredi, les clients doivent s’attendre à plus de marchandise dans un entrepôt nouvelle génération. Il y aura aussi de nouveaux services, comme un centre d’audiologie et une station-service.

Tout ça veut dire plus d’emplois. Si l’ancien magasin embauchait 350 employés, le nouveau doit compter sur les services de 450 personnes.

«On a embauché 100 personnes. Notre approche est toujours d’avoir un pourcentage élevé de gens à temps plein plutôt qu’à temps partiel. Typiquement dans la vente au détail, 80% des membres du personnel sont à temps partiel, mais chez nous c’est moins de 50%. Ce sont des jobs qui, nous l’espérons, resteront permanentes. On croit fermement qu’on pourra garder tous ces gens-là.»

L’arrivée de Costco dans un nouveau secteur de la municipalité devrait y accélérer le rythme du développement commercial. Des maisons ont déjà été démolies et des terrains sont d’ailleurs en préparation pour recevoir de nouvelles constructions.

«Typiquement, nous sommes les premiers à s’établir et ça se développe autour de nous», indique M. Damiani.

Achalandage accru

À la Ville de Moncton, on s’attend à de plus grands bouchons de circulation dans le secteur de la promenade Elmwood pendant les prochains jours.

«L’expansion de la rue Elmwood à la hauteur du nouveau Costco a été conçue pour accommoder un volume plus élevé de véhicules. Toutefois, on s’attend à ce qu’il y ait un achalandage accru en raison de l’ouverture. Les gens devront faire preuve de patience et respecter la signalisation et les règlements de la route», a expliqué Isabelle LeBlanc, porte-parole de la municipalité.

L’ancien entrepôt de Costco était seulement accessible par une rue. Le nouvel emplacement le sera par la promenade Elmwood et par le chemin McLaughlin. Cela devrait contribuer à diminuer le trafic.

Le nouveau Costco de Moncton doit ouvrir ce vendredi. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle L’essencerie du nouveau Costco à Moncton sera la plus grande à l’est du Canada. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

24 pompes pour servir la clientèle de Moncton

Lors de l’ouverture de son nouveau magasin, Costco doit aussi ouvrir sa plus grande station-service à l’est du Canada.

«Ce sera le plus gros poste d’essence de Windsor à Terre-Neuve. Il y aura 24 pompes à cette essencerie-là», confirme Ron Damiani, vice-président au marketing chez Costco Canada.

«On a un effet de déflation quand on arrive dans un marché, ça, c’est clair.»

Pour arriver à vendre son essence jusqu’à 8 cents de moins le litre que ses compétiteurs, Costco mise sur l’efficacité et l’efficience. Par exemple, les pompes sont plus rapides et on ne trouve pas de lave-glace afin d’accélérer le processus. Le trafic est aussi dirigé vers une seule direction.

Costco vend également moins de types d’essences afin d’épargner sur les coûts d’infrastructure.

«Typiquement dans une essencerie, vous trouverez de l’essence ordinaire, de l’intermédiaire et du super. Nous, on n’a pas d’intermédiaire. On a du régulier et du super. L’investissement au niveau de l’infrastructure pour avoir un troisième réservoir est énorme. Alors, nous, plutôt que d’investir là-dedans, on installe de plus gros réservoirs. On réduit de beaucoup notre investissement initial.»

Les heures d’ouverture sont aussi limitées afin d’éviter d’avoir des employés présents lorsque les clients ne sont pas au rendez-vous.

«Donc, on n’a pas quelqu’un assis à 3h, au petit matin, à ne servir personne.»

La station-service de Costco était toujours en construction mardi.