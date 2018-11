Péninsule: Tracadie votera contre le budget de la CSR

Le conseil municipal de Tracadie refusera formellement le prochain budget de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne.

Par un vote unanime, les élus de Tracadie ont refusé de soutenir l’approbation du budget de la CSRPA. Selon le maire Denis Losier, dans sa forme actuelle, le budget entraînerait une augmentation de 207 000$ dans les dépenses de la Municipalité régionale de Tracadie en 2019.

«Nous allons aussi devoir subir d’autres augmentations pour d’autres services, comme celui de la GRC», dit-il.

La municipalité a encaissé un déficit de 439 340$ en 2017. Depuis plusieurs mois, le maire Losier demande aux membres du conseil de se serrer la ceinture pour redresser la situation financière.

«Chaque montant d’argent significatif qu’on peut économiser sera important.»

La question du budget de la CSRPA, qui représente 14 municipalités et 32 districts de services locaux, sera de nouveau à l’ordre du jour lors d’une réunion prévue jeudi soir à Tracadie.

«On va retourner à la table avec la CSR pour entamer d’autres discussions. On veut voir comment on peut faire pour trouver d’autres économies. On va voir ce qui va se passer. Je suis certain qu’il va y avoir un dénouement.»

La hausse majeure du budget de la CSR est principalement attribuée à une augmentation majeure des frais pour la collecte de déchets. Les coûts sont passés de 3,3 millions $ en 2017 à 4,2 millions $ en 2018. Les frais de la cueillette hebdomadaire des déchets vont notamment grimper de 40% dans six des 11 zones de la Péninsule acadienne l’an prochain. Les entreprises justifient ces hausses par l’augmentation des salaires de leurs employés, par le coût des véhicules et par les frais en essence.

Le site d’enfouissement de Red Pine, près d’Allardville, prévoit aussi imposer des coûts supplémentaires de 4$ la tonne.

Pour que le prochain budget de 6,6 millions $ de la CSRPA soit adopté, dont 4,8 millions $ qui sont prévus pour la gestion de déchets, il doit obtenir un appui représentant les deux-tiers de l’évaluation fiscale totale du territoire couvert par l’organisme.

Comme la ville de Tracadie a une assiette fiscale supérieure (plus de 1 milliard $) au tiers de ce que possède la région, sa seule voix est suffisante pour renvoyer le budget à la case départ.

Tracadie n’est pas la seule municipalité qui s’oppose à cette hausse de coûts. Par exemple, les municipalités de Maisonnette, de Grande-Anse, de Saint-Léolin et de Bertrand ont avancé la possibilité de lancer leur propre service de collecte de déchets.

La CSRPA doit se prononcer sur son budget à la fin novembre. L’organisme propose un budget de 6,6 millions$ pour 2019, soit une hausse de plus de 620 000$ par rapport à 2018.