Brian Gallant quittera la direction du Parti libéral

L’ex-premier ministre libéral du Nouveau-Brunswick Brian Gallant quittera la direction de son parti dès qu’on lui aura trouvé un successeur.

La Presse canadienne a appris de sources proches de M. Gallant que le leader libéral a l’intention de demeurer chef de l’opposition officielle jusqu’à ce que le parti se choisisse un nouveau chef, lors d’un congrès à la direction.

M. Gallant doit en faire officiellement l’annonce à l’Assemblée législative jeudi matin, à 11 h. Il n’était pas disponible pour une entrevue mercredi.

Il est devenu chef du parti en 2012 et premier ministre en 2014 à l’âge de 32 ans, mais n’a pu répéter son exploit lors des élections provinciales de septembre.

Son gouvernement minoritaire a été renversé il y a deux semaines lors d’un vote de confiance sur le discours du Trône, et le chef progressiste-conservateur Blaine Higgs et son gouvernement minoritaire ont prêté serment la semaine dernière.

Donald Wright, politologue à l’Université du Nouveau-Brunswick, a mentionné que la décision de M. Gallant n’était pas inattendue.

«Il a essayé d’obtenir la confiance de la Chambre, mais n’a pas réussi. Je suis sûr qu’il a parlé à son caucus et à son parti. Je suis certain qu’il a lu dans les feuilles de thé que son avenir n’est pas avec le parti et qu’il vaut mieux que ce parti trouve un nouveau chef avant les prochaines élections», a imagé M. Wright.

Selon lui, la décision est dans l’intérêt supérieur du parti et de M. Gallant lui-même.

«Il a clairement jaugé ses appuis et s’est rendu compte qu’il n’avait pas le soutien dont il avait besoin. Je pense qu’il est sage d’organiser un congrès à la direction le plus tôt possible. Ce gouvernement pourrait durer 18 mois, 24 mois ou 3 mois. Le parti libéral va donc devoir mettre de l’ordre dans ses affaires rapidement.»

M. Wright a déclaré que, idéalement, le nouveau chef libéral devra provenir de l’extérieur du parti, être capable d’apporter de nouvelles idées et une nouvelle énergie, sans être associé aux quatre dernières années. Il devra également être bilingue.

Le maire de Saint-Jean, Don Darling. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Plusieurs personnes sont pressenties pour prendre la relève de M. Gallant, notamment Wayne Long, député de la circonscription de Sain-Jean-Rothesay; le maire de Saint-Jean, Don Darling; et Susan Holt, ancienne présidente-directrice générale du Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick, qui s’est présentée sans succès aux élections de septembre.

«Ce sont les trois mêmes noms que j’ai entendus et ce sont tous des gens compétents», a déclaré M. Wright.

Bien que les libéraux doivent agir rapidement, la constitution du parti détaille une partie de la chronologie à suivre.

«Toutes les déclarations de candidature dûment remplies doivent parvenir au président deux semaines au moins avant l’ouverture du congrès. Le formulaire de déclaration de candidature doit être disponible au moins huit semaines avant l’ouverture d’un congrès à la chefferie», indique la constitution.

Lors de son dernier jour au pouvoir, M. Gallant a déclaré à La Presse Canadienne que, s’il devait quitter son poste de chef, il resterait député de sa circonscription, Baie-de-Shediac-Dieppe.

«Je pense que je peux être un leader efficace dans l’opposition. Je pense vraiment que nous pourrions poursuivre sur une partie de l’élan commencé si nous avions la possibilité de gouverner à nouveau», a-t-il déclaré la semaine dernière.

M. Gallant entretient des liens étroits avec plusieurs acteurs clés du parti libéral fédéral, dont son ami Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, du Nord et du Commerce intérieur – mais il a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait pas l’intention de se présenter lors des élections fédérales de l’année prochaine.

Après coup, il a déclaré bien sobrement que plusieurs de ses initiatives des quatre dernières années ont mis trop de pression sur les entreprises. Il a aussi mentionné qu’il n’avait pas assez parlé des avantages du bilinguisme et qu’il avait mal communiqué avec les Néo-Brunswickois.

«Ce sont certaines des choses que j’aurais dû mieux faire en tant que premier ministre et je prends l’entière responsabilité des résultats de l’élection. Je vais apprendre de ses erreurs, quel que soit le rôle que je jouerai à l’avenir.»

Les 49 sièges de l’Assemblée législative sont détenus par 22 conservateurs, 21 libéraux, trois membres du Parti vert et trois députés de l’Alliance du peuple.