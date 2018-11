Élections municipales: 9 des 31 postes disponibles toujours sans candidat

On ne se bouscule pas au portillon pour se porter candidats afin de pouvoir les 31 postes de maires et de conseillers actuellement libres au Nouveau-Brunswick.

Récemment retraité de son poste de vendeur chez le concessionnaire automobile Lounsbury, Leigh Walsh a décidé de faire le saut en politique municipale. Il a donc déposé sa candidature afin de devenir conseiller dans sa ville, Dalhousie.

«J’aime ma ville et j’ai toujours voulu m’impliquer pour l’améliorer. Je l’ai fait par le passé, comme président et vice-président du festival Bon Ami, mais là – puisque j’ai davantage de temps devant moi –, je veux passer au stade suivant: le conseil municipal! Je connais déjà plusieurs des dossiers de la Ville et ça m’intéresse de pouvoir faire quelque chose pour elle et de participer activement à son développement de façon positive», indique-t-il, lui qui en est à ses toutes premières armes en politique.

À la fermeture des bureaux, mercredi, il était toujours le seul candidat en lice chez lui, ce qui signifie qu’il pourrait donc l’emporter par acclamation.

Il se pourrait également que M. Walsh ait de la concurrence puisque l’ex-conseiller, Mickey Maloney, avait promis, le mois dernier, de participer à l’élection partielle afin de tenter de récupérer son siège.

Mickey Maloney, on s’en souviendra, avait été expulsé du conseil, à la fin 2017, à la suite de plusieurs incidents au cours desquels il aurait insulté et même pratiquement intimidé des conseillers ainsi que des employés de la Ville. M. Maloney a toujours nié avoir posé ces gestes.

S’il veut se porter candidat, M. Maloney devra faire vite puisque la date limite des candidatures est vendredi à 14h.

Pour sa part, M. Walsh soutient ne pas avoir été motivé à se présenter par «l’affaire Maloney» ou simplement pour faire obstruction à sa candidature. Il soutient avoir posé ce geste pour faire progresser sa communauté.

«J’avais l’intention de me présenter lors des prochaines élections municipales (2020), mais son départ ainsi que le fait qu’on a déclenché une élection ont précipité ma décision, et ce, même si c’est pour un mandat écourté. J’ai pensé que ce serait bien – puisque je songe à me présenter à nouveau – de prendre de l’expérience et d’approfondir ma connaissance des dossiers ainsi que du fonctionnement du conseil», exprime-t-il.

Encore de la place

Le cas de M. Walsh n’est qu’un exemple parmi les 33 candidats actuellement enregistrés pour les élections partielles du 10 décembre.

D’autres pourraient par contre se joindre à la course de Dalhousie, tout comme ailleurs en province.

«On commence à avoir un portrait assez fidèle de l’élection, mais il y a souvent des gens qui attendent à la toute dernière minute avant de déposer leur candidature. Ils attendent possiblement de voir s’ils seront seuls, s’ils devront faire la lutte à quelqu’un et si oui, à qui? Chacun a ses raisons», exprime Paul Harpelle, responsable des communications chez Élections NB.

M. Harpelle précise que les élections municipales – et encore davantage les partielles – n’attirent jamais beaucoup les candidats (ni les électeurs d’ailleurs).

Dans les faits, 9 des 31 postes disponibles dans la province n’ont toujours pas de candidat. De plus, 13 des 33 candidats actuellement en lice n’ont pas d’opposition.

Des élections sans candidat

Qu’il y ait élection ou que la victoire soit concédée par acclamation importe peu à M. Harpelle.

«En fin de compte, l’important c’est que chaque poste soit pourvu, car ça finit par nuire au bon fonctionnement de la municipalité», exprime-t-il, citant en exemple le cas d’Aroostook qui se chercher un maire et un conseiller.

«En raison de cette absence, le conseil ne parvient pas à atteindre le quorum, donc il ne peut pas prendre de décision. C’est le gouvernement qui doit le faire en attendant», explique-t-il.

Parmi les autres communautés qui n’ont toujours pas de candidat, on note celle de Florenceville/Bristol. Le 10 décembre, il s’agira de la deuxième élection partielle à avoir lieu à cet endroit.

«Lors de la (partielle) précédente, personne ne s’était présenté, ce qui a forcé la tenue de cette élection-ci. Et, à l’heure actuelle, on n’a toujours pas de candidat. Ce qui veut dire qu’on pourrait devoir tenir une troisième élection partielle, pour cette municipalité, en mai prochain», relate M. Harpelle.

L’homme ajoute que mai 2019 sera la dernière partielle avant les élections générales prévues au printemps 2020.

«Il nous reste encore un peu de temps pour recevoir les candidatures, alors on espère que c’est une question de retard et non de désintérêt, pour cette communauté et pour toutes les autres sans candidat», indique M. Harpelle qui invite la population à s’impliquer à ce chapitre.

Les personnes intéressées ont jusqu’à vendredi 14h pour déposer leur document de mise en candidature.

Les élections partielles du 10 décembre