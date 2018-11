Fermeture d’écoles, routes glissantes et pannes de courant

Les écoles du District scolaire Nord-Est sont fermées mercredi en raison du mauvais temps et des routes glissantes.

La région a reçu plusieurs centimètres de neige – parfois mélangée de pluie – mardi soir et dans la nuit, alors que des vents violents se sont levés dans le Nord-Est et le Sud-Est de la province.

«Une dépression qui s’intensifie rapidement se déplacera dans le golfe du Saint-Laurent ce matin. Des vents forts d’ouest se lèveront dans le sillage de la dépression et souffleront en rafales jusqu’à 90 km/h dans le sud-est et jusqu’à 110 km/h dans le nord-est. Les vents commenceront à diminuer lentement d’intensité ce soir», indique Environnement Canada, qui a émis un avertissement de vents violents.

«Les bâtiments pourraient être endommagés (bardeaux de toiture, fenêtres brisées). Les vents violents pourraient emporter les objets non fixés à une surface et briser des branches d’arbres.»

D’ailleurs, plus de 12 000 clients d’Énergie NB sont privés de courant mercredi matin. Les régions de Moncton, Miramichi, Chaleur, et la Péninsule acadienne sont les plus touchées.

La GRC appelle à la prudence sur les routes. «La chaussée est enneigée et glissante à plusieurs endroits dans la province.»