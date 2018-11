Urgence de Caraquet: de douloureux souvenirs refont surface

Il n’en faut jamais beaucoup pour attiser les braises de la mobilisation citoyenne à Caraquet. Surtout quand on parle de santé et de l’hôpital de la municipalité.

La sortie du maire Kevin Landry sur la possibilité de fermeture de quarts de travail au service d’urgence dès janvier a fait sonner une cloche au carillon archi-connu dans la communauté.

Les souvenirs de 2004 n’étant jamais bien loin, le spectre de perdre à nouveau des services essentiels à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, en raison du départ de deux médecins, n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions d’inquiétude.

Louise Blanchard, vice-présidente d’Égalité santé en français, croit que le cri d’alarme du maire est à prendre au sérieux.

«Oui, il faut s’inquiéter. Janvier et février à l’urgence seront en péril si ça continue comme ça. Deux médecins vont partir, ce qui n’en laisse plus que cinq ou six pour assurer le service. Ils en font déjà tellement qu’ils sont épuisés et trouver des médecins remplaçants de l’extérieur coûte trop cher. Il faut trouver une solution. Et au plus vite», avance la militante qui a longtemps été l’une des porte-parole du Comité Action H.

Avec les problèmes rencontrés dans les services d’ambulance dans plusieurs régions rurales et la pénurie récurrente d’infirmières, Mme Blanchard trouve que ça commence à faire beaucoup de problèmes à régler en même temps.

«Je demande au Réseau Vitalité de mettre ses culottes pour empêcher qu’il arrive la même chose qu’en 2004 (quand le gouvernement conservateur de Bernard Lord avait transformé l’hôpital de Caraquet en centre de santé communautaire). La Ville de Caraquet doit aussi faire ses devoirs. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre à nouveau notre urgence. Ce service a sauvé des vies», poursuit-elle.

À son avis, les solutions passent notamment par des incitatifs sociaux et financiers à offrir aux médecins intéressés à aller pratiquer dans les régions rurales. Elle ajoute qu’il est tout à fait illogique d’avoir récemment augmenté les salaires des médecins en milieux urbains.

«Un médecin à l’urgence de Tracadie et de Caraquet travaille deux fois plus avec deux fois moins de moyens qu’un urgentologue à Moncton», dénonce-t-elle.

La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, promet d’être aux premières lignes de combat si le gouvernement Higgs ne vient pas rapidement en aide à l’hôpital de Caraquet.

«L’urgence est essentiel ici, c’est clair, net et précis. Le recrutement et la rétention de médecins est un combat de tous les jours. Nous avons besoin de politiques solides et des incitatifs pour attirer les médecins en milieux ruraux. De savoir que les progressistes-conservateurs aient laissé sous-entendre qu’il y avait trop d’hôpitaux en régions et qu’ils pourraient abolir les numéros de facturation des médecins m’inquiète. Je demande au ministre de la Santé d’accorder une attention particulière à ce qui se passe à Caraquet», a-t-elle déclaré.

Difficile de trouver une solution permanente, selon Vitalité

Le Réseau de santé Vitalité prévoit rencontrer le nouveau ministre de la Santé, Ted Flemming, la semaine prochaine. Les priorités du réseau francophone seront à l’ordre du jour et, tout en haut de la pile des dossiers, il y aura le celui de l’urgence à Caraquet, assure le PDG Gilles Lanteigne.

Mardi soir, le maire Kevin Haché a exprimé de vives inquiétudes sur le maintien de l’urgence dès le 1er janvier 2019. Le départ de deux médecins – peut-être même trois – viendra compliquer sérieusement les choses, a-t-il affirmé. L’élu demande une rencontre dans les plus brefs délais avec le Réseau Vitalité et le ministre.

En entrevue au journal, M. Lanteigne s’est dit en confiance de pouvoir trouver des solutions permanentes à cette problématique d’ici au 31 décembre. Mais, sans l’avouer ouvertement, il se pourrait que les communautés du Grand Caraquet et des environs aient à composer avec des fermetures de quarts de travail au début de la nouvelle année.

«Je ne suis pas plus inquiet aujourd’hui qu’avant la sortie du maire. Nous sommes au courant du dossier, ça fait plusieurs années que nous travaillons étroitement avec la Ville et la communauté et nous avons démontré une volonté sans réserve de maintenir les services d’urgence ouverts à l’hôpital de Caraquet», a commenté M. Lanteigne.

Il a rappelé que le précédent ministre de la Santé, Benoît Bourque, avait confirmé une solution temporaire cet été jusqu’au 31 décembre et que la Ville semblait satisfaite de la situation.

«L’idéal serait évidemment de trouver une solution permanente d’ici au 1er janvier 2019 avec l’embauche de nouveaux médecins, continue le PDG de Vitalité. Mais dans le contexte actuel, il faut demeurer réaliste. Pour garder l’urgence ouverte 24 heures par jour pendant sept jours, il nous faut recruter des médecins. Et de nos jours, ce ne sont pas tous les médecins de famille qui sont à l’aise de pratiquer à l’urgence, parce que ça demande une spécialisation de plus en plus pointue. Nous voulons aussi recruter des médecins qui vont s’attacher au milieu et s’engager dans la communauté.»

Dans ces conditions, faire appel à des médecins remplaçants venant de l’extérieur de la région et de la province sera encore fréquent, avertit-il.

«Ce n’est pas la solution idéale, admet M. Lanteigne. Aller chercher de l’aide externe est compliqué, ça coûte cher et avec les températures hivernales, ce n’est pas toujours intéressant. Oui, on s’en sert beaucoup à l’urgence de Caraquet, c’est vrai, mais pas seulement à Caraquet. Ce qui a de bien avec l’urgence, c’est qu’on peut planifier à l’avance afin de combler les quarts de travail manquants. Il faut aussi trouver des incitatifs pour que les médecins remplaçants soient motivés à venir combler des quarts de travail à Caraquet.»