La Cour d’appel décidera de l’avenir de l’école Saint-Paul dès jeudi

L’avenir de l’éducation en français dans la petite communauté de Saint-Paul-de-Kent va se jouer dans un tribunal de Fredericton, jeudi.

La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick entendra la cause du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui conteste la décision d’une cour inférieure d’annuler la fermeture de l’école de Saint-Paul.

En avril 2016, le ministre de l’Éducation de l’époque, l’ancien député libéral Serge Rousselle, avait décidé de fermer les portes de l’école à la suite d’une étude de viabilité réalisée par le District scolaire francophone Sud.

Des membres de la communauté francophone située au nord-ouest de Moncton avaient alors traîné la province devant les tribunaux et convaincu le juge Zoël Dionne de la Cour du banc de la Reine d’invalider la décision du ministre.

En juin de cette année, la province a décidé de porter la décision du juge Dionne en appel.

«Protéger les acquis»

«Il faut protéger les acquis de nos ayants droit. Le dernier recensement est sorti et c’est encore plus alarmant que jamais. À Saint-Paul, la moitié des ménages parle anglais à la maison. Notre communauté va se perdre si nous n’avons pas d’école francophone», confie l’ancien président du district de services locaux de Saint-Paul, Marc Henrie.

M. Henrie est l’un des membres de sa communauté à l’origine de la demande de révision judiciaire.

Le juge Dionne avait conclu en mai que le ministre Rousselle avait «agi de manière erronée et de façon contraire à la Loi sur l’éducation» en fermant l’école de Saint-Paul.

La loi sur l’éducation stipule que c’est aux conseils d’éducation de district qu’appartient le pouvoir de décider d’une fermeture scolaire. Elle accorde seulement au ministre le pouvoir d’approuver ou de refuser la décision d’un conseil, rappelait-il.

Or, le conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud avait recommandé en mars 2016 qu’une étude sociolinguistique soit menée et que la fermeture soit suspendue dans l’attente des résultats.

Quelques jours plus tard, le ministre Rousselle avait finalement annoncé la fermeture définitive de l’établissement scolaire fréquenté par 62 élèves de la maternelle à la 8e année sans faire d’abord une étude sociolinguistique pour évaluer l’impact d’une fermeture sur la communauté.

Dans son cahier d’appel, la province affirme que le juge «a commis une erreur d’interprétation et d’application des principes juridiques et des faits pertinents» dans cette affaire et demande à la plus haute cour du Nouveau-Brunswick d’infirmer sa décision.

Nouveau gouvernement, même approche

Même si un nouveau gouvernement est au pouvoir à Fredericton depuis le dépôt de la demande d’appel, l’avocat de la communauté de Saint-Paul, Basile Chiasson, affirme n’avoir reçu «aucune indication» selon laquelle la province aurait l’intention de changer d’approche dans ce dossier.

Le nouveau ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le progressiste-conservateur Dominic Cardy, n’a pas souhaité nous accorder d’entrevue sur ce dossier puisque l’affaire est devant le tribunal.

M. Cardy a cependant répété par courriel la promesse électorale de son parti d’éliminer les «éléments déclencheurs» en vertu desquels une étude de viabilité d’une école doit automatiquement avoir lieu.

Cet engagement des progressistes-conservateurs, qui concernent seulement les écoles de la maternelle à la cinquième année, devrait «donner à nos communautés un plus grand rôle dans le soutien aux écoles», selon M. Cardy.

Le conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud est aussi une partie dans cette affaire. Le conseil d’éducation du District scolaire Nord-Est a quant à lui obtenu le statut d’intervenant dans ce dossier.