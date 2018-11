«Moncton: leader mondial de la recherche génétique sur le cannabis»

Des chercheurs de l’Université de Moncton travailleront de près avec le producteur de cannabis Organigram afin d’améliorer la productivité dans la culture du cannabis.

Le marché de la vente au détail du cannabis récréatif devrait atteindre 8,7 milliards $ au Canada. Or, les producteurs peinent à subvenir à la demande depuis la légalisation. Plusieurs produits sont en rupture de stock ou les quantités disponibles sont minimes, si bien que des boutiques de Cannabis NB ont été fermées pendant quelques jours.

Le projet de recherche des professeurs au département de biologie de l’Université de Moncton, David Joly et Martin Fillion, vise en partie à régler ce problème. Ils ont reçu un total de 1,1 million $ en subventions des gouvernements provincial et fédéral sur une période de trois ans.

Si Organigram peut agrandir ses installations de Moncton pour produire un plus grand nombre de plantes, elles poussent toujours à la même vitesse et des maladies peuvent détruire une culture. Ce sont des choses qui peuvent être mieux contrôlées grâce à la science. Plusieurs cultures en ont bénéficié au cours des décennies, maintenant, c’est au tour de la marijuana. La science doit rattraper un certain retard quant à ce produit.

«Puisque le cannabis a été illégal pendant des décennies, il n’a pas profité des mêmes avancées que les autres cultures, que ce soit le blé ou la pomme de terre», explique M. Joly.

La fertilisation, la lumière, les maladies, l’environnement et les conditions de croissance, l’équipe de M. Joly analysera tout ça au cours du projet de recherche. Le but est de trouver et de comprendre les conditions optimales à la culture de cannabis afin de rendre le processus plus efficace.

«On va essayer de jouer sur tout ça pour faire en sorte que les plantes sont dans des conditions optimales pour essayer d’augmenter la productivité parce que, comme on l’entend, il y a déjà des ruptures de stock un peu partout.»

D’après le président-directeur général d’Organigram, Greg Engel, ce partenariat entre l’Université de Moncton et son entreprise met la municipalité à l’avant-plan dans le domaine de la recherche génétique sur le cannabis.

«Nous travaillons avec l’Université de Moncton depuis nos tout débuts ou presque et nous nous réjouissons à la perspective de renforcer cette collaboration grâce à ce projet. Il s’agit d’un excellent exemple du soutien local, provincial et fédéral pour l’industrie du cannabis, qui vient consolider la place de Moncton à titre de leader mondial de la recherche génétique sur le cannabis.», a précisé M. Engel par communiqué.

Organigram est un producteur de cannabis médical et récréatif basé à Moncton. L’entreprise joue sur la scène nationale et internationale.