Saisie de 27 000$ de drogues… dans une prison

Un colis contenant une importante quantité de drogues a été saisi à l’unité de sécurité moyenne du Pénitencier de Dorchester, au début du mois.

Parmi les objets interdits saisis, on retrouve 49,73 grammes de «shatter» (concentrés de cannabis), 5,72 grammes de marijuana et 2,09 grammes de cocaïne.

Au total, selon Service correctionnel Canada, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 27 662$.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d’un certain nombre d’outils pour prévenir l’introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Le Pénitencier de Dorchester est un établissement pour hommes à niveaux de sécurité multiples. L’établissement peut accueillir 397 détenus dans son site à sécurité moyenne et 302 dans l’aile à sécurité minimale.