Un incendie détruit plusieurs commerces de Campbellton

Un violent incendie a complètement rasé, mercredi, le bâtiment qui abritait notamment les commerces Campbellton Auto-Collision/Vitro-Plus Ziebart et le concessionnaire de véhicules d’occasion Campbellton Auto-Direct.

Le brasier s’est déclaré en début d’après-midi, un peu après 13h. Selon un employé qui se trouvait sur place, il semblerait que celui-ci ait débuté à l’arrière du bâtiment, plus précisément dans le secteur du système de chauffage.

«On était à l’intérieur quand ça a débuté. On est sorti par sécurité, en n’emportant que le strict nécessaire avec nous, pensant que le feu ne se rendrait jamais jusqu’à l’avant. On a bien fait car, avec les forts vents, l’incendie a rapidement pris de l’ampleur et c’est devenu hors de contrôle», raconte le témoin.

Les pompiers de Campbellton sont rapidement intervenus sur les lieux. Leurs confrères d’Atholville et de Tide Head ont également été appelés en renforts. En tout, une vingtaine de pompiers ont combattu le sinistre, mais les bourrasques de vents qui soufflaient sur la région ont grandement nui à leur travail, tout comme le froid d’ailleurs.

À première vue, l’édifice semble une perte totale. Plusieurs véhicules ont eu le temps d’être écartés du site. D’autres, surtout à l’arrière, ont été fortement enfumés. L’incendie n’a fait aucune victime.