Des améliorations seront apportées à l’Atelier des Copains

L’Atelier des Copains pourra compter sur une aide financière gouvernementale afin d’améliorer ses installations qui sont situées à Saint-François-de-Madawaska.

L’investissement du Gouvernement du Canada, qui se chiffre à 31 325$, permettra à la coopérative sans but lucratif de procéder à des travaux de rénovation et de modernisation de ses équipements en plus d’accroître la sécurité sur les lieux.

La somme, qui est non-remboursable, sera versée par l’entremise de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

L’Atelier des Copains est un endroit où il est possible d’apporter des matières recyclables telles que le papier, le plastique, les bouteilles, les contenants de métal ou les appareils électroniques.

Il offre de l’emploi et un milieu de vie valorisant à 17 personnes adultes à besoins spéciaux.

«C’est de donner de la dignité et du boulot à des gens qui en ont besoin en raison de leur handicap. Ça leur permet de côtoyer des gens et d’avoir une vie sociale et une raison d’être», a expliqué René Arseneault, le député fédéral de Madawaska-Restigouche.

«Ce sont des anges qui travaillent ici, des gens qui ne prennent jamais le crédit qui leur revient», a ajouté le représentant gouvernemental qui ne tarissait pas d’éloges à l’endroit de l’organisme communautaire.

La direction de l’organisme a indiqué que cette annonce effectuée mercredi tombait à point.

«L’Atelier des Copains s’affaire à travailler pour le bien-être des gens et la protection de notre planète. Nous sommes très fiers de la contribution économique et sociale qu’on apporte à la région, et très reconnaissants du financement et de l’appui du gouvernement fédéral nous permettant de continuer à faire croître notre entreprise», a affirmé le directeur Cyriaque Kiti.