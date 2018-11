L’Alliance s’entend à merveille avec le gouvernement Higgs

Le chef du Parti vert, David Coon, et le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

À quelques jours de la présentation du discours du Trône de Blaine Higgs, l’Alliance des gens vante l’esprit de collaboration du nouveau gouvernement progressiste-conservateur alors que le Parti vert déplore son silence radio.

Les deux plus petits partis à l’Assemblée législative envoient des signaux contradictoires concernant le nouveau gouvernement minoritaire à Fredericton.

Selon le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, les progressistes-conservateurs font preuve d’une excellente écoute envers son parti en prévision du discours du Trône qui sera présenté mardi.

«M. Higgs (et son équipe) ont été très bon pour nous au point de vue des négociations et de la collaboration. Si ça continue, je pense que nous allons faire beaucoup de très bonnes choses», a-t-il déclaré aux journalistes, jeudi.

«Le premier ministre Higgs et moi avons eu de nombreuses discussions sur différentes politiques et sur les choses que nous tentons tous deux d’accomplir. Il y a clairement beaucoup de similarités. J’ai hâte de travailler avec lui au cas par cas sur les projets de loi et de lui offrir nos suggestions quand nous le pouvons pour amener le gouvernement là où il doit être.»

M. Austin s’est dit particulièrement heureux des avancées réalisées par le gouvernement progressiste-conservateur dans le dossier des services ambulanciers depuis son assermentation le 9 novembre.

«Les choses vont vraiment bien. Nous sommes vraiment heureux des progrès que nous faisons avec le gouvernement et je suis sûr qu’il y en aura d’autres à venir bientôt», a-t-il indiqué.

Kris Austin souhaite que Ambulance NB embauche des travailleurs paramédicaux unilingues pour occuper des postes désignés bilingues, même si cela pourrait aller à l’encontre d’un ordre de la cour pour protéger les droits des francophones.

Le premier ministre Higgs a déjà indiqué qu’il était ouvert à cette idée afin d’améliorer les temps de réponse du service ambulancier en milieu rural.

«J’espère que je me trompe»

Tous les partis de l’opposition ne semblent pas bénéficier de la même écoute de la part du nouveau gouvernement.

Le chef du Parti vert, David Coon, a confié jeudi qu’il n’avait toujours pas été consulté par les progressistes conservateurs en prévision du discours du Trône.

«M. Higgs n’a pas encore essayé de me contacter cette semaine, même s’il a dit qu’il discuterait avec tous les partis en prévision du discours du Trône», a-t-il déploré.

M. Coon regrette également d’avoir été écarté d’une séance de breffage de la part du gouvernement fédéral sur la tarification du carbone à l’intention du premier ministre Higgs. «J’ai demandé à participer (…) et cela m’a été refusé.»

«Les premiers jours n’annoncent pas un gouvernement très collaboratif ou coopératif, mais j’espère que je me trompe», a indiqué le chef du Parti vert.

Blaine Higgs n’était pas disponible jeudi pour discuter avec les médias des préparatifs en vue du discours du Trône.

L’Alliance des gens a déjà annoncé que ses députés voteraient avec le Parti progressiste-conservateur sur les questions de confiance pour une période qui pourrait durer jusqu’à 18 mois afin d’éviter des élections précipitées.

Les alliancistes ont également voté avec les progressistes-conservateurs afin de faire tomber le gouvernement minoritaire de Brian Gallant au début du mois.

Avec un caucus de seulement 22 députés, les progressistes-conservateurs ont absolument besoin de l’appui d’au moins un autre parti afin de remporter un vote à l’Assemblée.

Brian Gallant a accusé à de nombreuses reprises le Parti progressiste-conservateur d’avoir conclu une entente secrète avec l’Alliance pour accéder au pouvoir malgré la vision étroite des alliancistes en ce qui concerne les droits linguistiques et leur opposition à plusieurs acquis de la communauté francophone. Blaine Higgs a toujours nié l’existence d’une telle entente.

Les trois députés du Parti vert ont voté pour le discours du Trône de Brian Gallant.