Moncton: deux étudiantes vietnamiennes portées disparues

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public en lien avec la disparition de deux étudiantes âgée de 17 ans, originaires du Vietnam, qui participent à un programme d’échanges.

Ngan Ngoc Nguyen et sa cousine Diuthuthi Nguyen ont été vues pour la dernière fois à la gare d’autobus de Moncton, le 9 novembre, en matinée, alors qu’elles montaient à bord d’un autocar à destination de Montréal, au Québec.

Le 12 novembre, leur disparition a été signalée par les familles avec qui elles habitent au Nouveau-Brunswick. La police a tenté, en vain, de les retrouver.

Elles se dirigeraient vers Toronto, en Ontario.

Ngan Nguyen mesure environ 157 cm (5 pi 2 po) et pèse environ 45 kilos (100 livres). Elle a les yeux brun foncé et les cheveux brun foncé longs. La dernière fois qu'on l'a vue, elle portait un manteau d'hiver court couleur crème, un pantalon noir et des chaussures de sport blanches avec un décalque sur les côtés.

Diuthuthi Nguyen mesure environ 175 cm (5 pi 9 po) et pèse environ 48 kilos (105 livres). Elle a les yeux brun foncé et les cheveux brun foncé longs. La dernière fois qu'on l'a vue, elle portait un manteau d'hiver rouge et noir.

Quiconque les a vues depuis le 9 novembre ou a des renseignements sur l’endroit où elles pourraient se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 857-2400.