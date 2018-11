Assurance-emploi: le comité d’action de la Péninsule acadienne a rencontré Robert Gauvin

Le Comité d’action de l’assurance-emploi de la Péninsule acadienne ne chôme pas ces jours-ci. En début de semaine, les représentants du groupe ont eu droit à un tête-à-tête avec le nouveau vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick et député de Shippagan-Lamèque-Miscou, Robert Gauvin.

Pendant les mois qui ont précédé la tenue des élections provinciales, le groupe a multiplié les manifestations dans la Péninsule acadienne. Durant ce temps, les manifestants n’ont pas hésité à partager leurs doléances avec des politiciens provinciaux et fédéraux.

Bien que les dernières semaines aient été plus tranquilles, Fernand Thibodeau, porte-parole du comité, n’a pas cessé les démarches. Après l’avoir réclamé pendant des mois, une rencontre avec Jean-Yves Duclos, ministre fédéral responsable du dossier de l’assurance-emploi, a enfin eu lieu dans son bureau à Québec.

Fernand Thibodeau figurait parmi les acteurs clés présents. D’autres représentants de groupes québécois, dont le but est de défendre les droits des travailleurs saisonniers, y étaient également pour faire connaître leurs enjeux.

Des rencontres avec les députés du Parti vert du Nouveau-Brunswick et des représentants du gouvernement progressiste-conservateur ont aussi eu lieu. Un face à face avec Robert Gauvin a été organisé en début de semaine.

«Aussitôt qu’il a été nommé, on a demandé une rencontre avec notre nouveau vice-premier ministre, Robert Gauvin. On voulait le conscientiser sur ce qui a déjà été accompli par le comité et l’ancien gouvernement provincial»

Les représentants du comité ont notamment demandé à Robert Gauvin que le gouvernement Higgs distribue une subvention de 2,5 millions $ accordé par le gouvernement fédéral en mars afin de créer des programmes de travail permettant aux travailleurs saisonniers d’obtenir les heures et les semaines de travail nécessaires pour éviter le trou noir.

D’autres demandes ont été faites, dont la création d’un bureau spécial avec des employés en mesure de répondre aux nombreuses questions des bénéficiaires de l’assurance-emploi et de les aider dans des cas d’arbitrage. On souhaite également que la province continue de participer à une table de concertation qui a été mise sur pied au printemps.

Finalement, ils espèrent que Robert Gauvin et le gouvernement progressiste-conservateur mettront davantage de pression sur Ottawa pour que la Région économique de l’assurance-emploi de Restigouche-Albert soit reconnue comme une région distincte avec des critères d’admissibilité assouplie.

Le taux de chômage de cette zone est actuellement de 11,9%. Aujourd’hui, un travailleur de Restigouche-Albert doit travailler un minimum de 490 heures assurables pour obtenir un minimum de 23 semaines de prestations régulières. On demande que ces critères soient révisés à la baisse. Dans une zone protégée, il s’agirait de travailler un minimum de 420 heures pour 35 semaines de chômage.

Les premiers rapports avec Robert Gauvin ont été positifs, fait savoir Fernand Thibodeau, et il est prêt à laisser la chance au coureur. Les travailleurs saisonniers pourraient cependant manifester de nouveau si rien ne bouge.

«On veut s’assurer que tous les élus parlent le même langage et aient la même vision. Ils ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas été mis au courant. Ils ont tout en main. J’ai beaucoup d’attentes envers le nouveau gouvernement provincial. Si ça ne marche pas, c’est certain que le comité va se lever debout et on va se faire entendre.»

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre Robert Gauvin pour une entrevue, mais sans succès. Un porte-parole du gouvernement nous a plutôt proposé un entretien avec Trevor Holder, nouveau ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Jeudi en fin de journée, le ministre Holder n’avait pas encore répondu à nos questions.

Le nouveau ministre a finalement envoyé une déclaration par courriel.

«À titre de nouveau ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, je communiquerai avec mes collègues fédéraux de la région et avec les représentants du Cabinet fédéral pour les sensibiliser aux préoccupations des travailleurs saisonniers. J’examinerai aussi les prochaines étapes à entreprendre par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour appuyer les prestataires d’assurance-emploi des industries saisonnières, tout en reconnaissant la compétence fédérale.»

Il encourage aussi les travailleurs saisonniers à prendre contact avec leur bureau régional du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour recevoir de l’information sur les emplois disponibles, le soutien à la recherche d’emploi et pour discuter des programmes et des services.