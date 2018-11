Braquage à domicile: trois suspects recherchés par la GRC

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver trois suspects en lien avec une invasion de domicile et un vol à main armée. L’incident s’est produit le mois dernier, à Howland Ridge, près de Fredericton.

Le 21 octobre, peu avant 20 h, des policiers se sont rendus à une résidence du chemin Howland Ridge, où un braquage à domicile s’était produit le jour même, peu avant 1 h.

L’enquête a établi que trois hommes armés sont entrés dans la résidence, où ils ont volé deux armes d’épaule et d’autres articles. Un occupant de la maison a été agressé au cours d’une altercation avec les intrus. Il a été soigné sur les lieux, car on ne craignait pas pour sa vie.

Des témoins ont fourni une description des suspects, qui a permis de faire un portrait-robot de deux des trois hommes recherchés par la police.

Le premier suspect (portrait-robot 1) est un homme d’environ 30 ans qui a une carrure mince et mesure environ 6 pi. Il a les cheveux foncés, courts et droits. Il parle anglais sans accent et portait un jean bleu, un manteau mince de couleur foncée et peut-être un foulard sur la tête.

Le deuxième suspect (portrait-robot 2) parle aussi anglais sans accent. Il aurait aussi environ 30 ans et a un visage rond et les cheveux de couleur pâle. Il portait une tuque brune et un manteau d’hiver de couleur foncée (peut-être brun). Il mesure environ 5 pi 10 ou 11 po.

Le troisième suspect mesure environ 6 pi et a une carrure forte et semblait plus musclé que les autres. Son visage était couvert. Il portait un pantalon de couleur pâle et un manteau.

Les renseignements au sujet de l’incident peuvent être communiqués à la GRC de Keswick au 506-357-4300. Pour conserver l’anonymat, il est aussi possible de communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1-800-222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.