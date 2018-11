Des chèques frauduleux circulent dans le Nord-Est

De faux chèques circulent dans les régions Chaleur et Restigouche. La GRC demande aux commerçants d’être vigilants.

Le Détachement de Bathurst de la GRC et le service de police régional de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte (BNPP) enquêtent sur trois incidents où une personne a encaissé ou tenté d’encaisser un faux chèque du gouvernement dans une entreprise locale. Les incidents se sont produits à Belledune, à Allardville et à Beresford, tous le 4 novembre.

«On recommande aux commerçants et à leurs employés d’être vigilants lorsqu’ils acceptent un chèque et d’en vérifier les éléments de sécurité. Si vous croyez qu’un chèque est peut-être faux ou croyez avoir été victime d’une transaction financière frauduleuse, veuillez le signaler à la police», a indiqué la GRC par communiqué.

Quiconque a des renseignements concernant ce dossier peut communiquer avec la GRC au 506-548-7771. Pour conserver l’anonymat, il est aussi possible de communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1-800-222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.