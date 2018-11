Élections municipales: quatre maires élus par acclamation

Sur les 31 postes de candidats disponibles dans le cadre des élections municipales complémentaires du 10 décembre, des élections seront nécessaires pour départager les vainqueurs dans 19 cas. Neuf candidats ont été élus par acclamation et trois postes demeurent vacants.

À Shédiac, Roger Caissie a mis la main sur le poste de maire faute d’opposition. Il succède ainsi à Jacques Leblanc qui a fait le saut en politique provinciale.

Ailleurs en province, trois autres candidats – Erica Barnett (Minto), Steven Stackhouse (Sussex) et Darryl Demmings (Aroostook) – ont également été élus maires par acclamation.

Aussi élus par acclamation: les conseillers Yoan Thomas (Tracadie), Jean-Marc Nadeau (Lac Baker), Joseph Murphy (Rexton), Robert Campbell (Salisbury) et Derrick Quigley (Minto)

Si l’intérêt était plutôt chancelant par endroit, ce n’est toutefois pas le cas à Bathurst où six personnes convoitent l’unique poste de conseiller en lice. Même chose à Tracadie (sept candidats pour trois postes) et à Moncton (cinq candidats pour un poste de conseiller dans le quartier 3).

De nouvelles élections partielles seront par contre nécessaires en mai dans les municipalités de Beaubassin-Est (conseiller quartier 4), Rivière-Verte (conseiller) et Florenceville-Bristol (conseiller quartier 2). À ces élections s’ajouteront – si nécessaire – d’autres postes advenant d’éventuelles démissions.

Ces élections partielles sont les dernière avant les élections municipales générales de 2020.

«Dans l’ensemble, on est satisfait de la participation. On va assister à plusieurs courses et plusieurs postes ont été pourvus par acclamation. C’est certain qu’on aurait préféré que tous les postes soient pourvus, mais trois sur 31, c’est quand même très raisonnable», indique Paul Harpelle, porte-parole d’Élections NB.

Pour ce qui est de l’échéancier, les candidats aux élections partielles du 10 décembre ont jusqu’à lundi, 17h pour se désister. Aussi, une seule journée sera réservée pour la tenue du vote par anticipation, soit le samedi 1er décembre.

Élection à Dalhousie

Parmi les courses électorales à surveiller le 10 décembre, il y aura celle du poste vacance de conseiller à Dalhousie.

L’ex-conseiller Mickey Maloney – qui avait été évincé du conseil en décembre puis qui a perdu son siège par la force des choses quelques mois plus tard – tentera de reconquérir son poste.

M. Maloney a attendu à la toute dernière journée des mises en candidatures pour faire connaître ses intentions.

«J’entends essayer de reprendre mon poste et ma place à la table du conseil. Le cœur de ma campagne sera la transparence et la vérité», exprime le candidat.

Il devra pour se faire croiser le fer avec un autre candidat, Leigh Walsh.

Le maire Normand Pelletier se dit peu inquiet de voir l’ancien conseiller tenter un retour, précisant au passage ne pas regretter un seul instant de l’avoir expulsé. Il promet d’ailleurs qu’il ne tolérera pas d’écart de conduite de sa part advenant qu’il remporte son élection.

«Et si c’est le cas, il subira simplement le même sort que la première fois», dit-il.

M. Maloney avait été expulsé en raison de ses abus de langages envers les membres du conseil et certains employés de la Ville, ce qu’il a toujours nié.