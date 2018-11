Haut-Madawaska: Nutritec va reprendre ses activités

Près d’un mois après l’ordonnance de fermeture émise par le gouvernement provincial, les activités de l’usine Nutritec vont reprendre sous peu à ses installations des Saint-François-de-Madawaska.

À mots quelque peu couverts, des représentants de l’entreprise et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ont confirmé cette information à l’Acadie Nouvelle, vendredi après-midi.

«La province accepte de lever son avis de fermeture. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être en réaction à cette poursuite civile que tout le monde considère comme frivole. Nous allons redémarrer les opérations bientôt!», s’est Robert Kiely, le président et directeur général de l’entreprise Envirem Organics, qui est propriétaire de l’usine Nutritec.

L’usine est au cœur depuis plusieurs mois de profonds différends qui l’oppose à des résidents du voisinage et plus récemment au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au ministère de la Santé.

Les autorités gouvernementales avaient ordonné à l’usine de cesser ses activités de production d’engrais organique en attendant de pouvoir démontrer que des mesures appropriées ont été prises pour prévenir tout risque lié à la santé humaine.

Des voisins de l’entreprise avaient pour leur part intenté en août un recours collectif visant le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l’entreprise Distribution Westco et l’usine Nutritec.

Ils soutiennent encore à ce jour éprouver de sérieux problèmes de santé en raison de la présence à proximité des installations de Nutritec et de devoir composer au quotidien avec des odeurs nauséabondes.

«Les responsables de la Santé publique collaborent avec les représentants de l’entreprise pour faire en sorte que plusieurs mesures soient en place avant d’annuler l’ordre relatif à un danger pour la santé. Si l’entreprise s’assure que toutes les mesures appropriées exigées sont prises comme il se doit, l’ordre sera annulé au cours de la semaine prochaine», a indiqué à l’Acadie Nouvelle Bruce Macfarlane, porte-parole du ministère de la Santé.

De fait, les activités de l’usine Nutritec devraient reprendre le 26 novembre.

«Nous procédons d’ici là à l’installation d’un nouveau brûleur avant un retour normal à la production», a souligné Robert Kiely.

Si elle accueille avec grand bonheur cette annonce, l’entreprise Envirem Organics rappelle que cette fermeture temporaire lui a causé de graves préjudices.

«On parle de sérieux dommages qui ont été occasionnés par cet ordre de fermeture, des dommages que nous tentons de minimiser à l’heure actuelle», a expliqué le président et directeur général de l’entreprise, sans pouvoir chiffrer pour l’instant les pertes financières encourues.

L’annonce de la réouverture imminente de l’usine Nutritec a eu l’effet d’une bombe auprès de citoyens qui militent ardemment pour sa fermeture pure et simple.

«Nous sommes vraiment déçus! Il faudrait que le gouvernement prenne la santé des gens du Nouveau-Brunswick au sérieux une bonne fois pour toutes», a expliqué Monique Levesque, une farouche opposante aux activités de Nutritec, dont la résidence est voisine de l’usine.

«Soyez assuré que l’action citoyenne va reprendre de plus belle», promet-elle.

Denis Boulet, le chef adjoint du Parti vert du Nouveau-Brunswick, a quant à lui tenu à dénoncer le manque d’informations qui entoure ces avis de fermeture et ensuite de réouverture émis récemment à l’endroit d’Envirem Organics.

«On ne sait pas vraiment ce qui se passe à ce sujet. Ça manque clairement de transparence au sein du gouvernement», a-t-il indiqué.