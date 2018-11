Lamèque: une panne de courant provoquée par… le sel

Une panne de courant provoquée par le vent n’a rien de bien exceptionnel à Lamèque, un des endroits les plus venteux de la province. Mais une panne d’électricité causée par le sel marin? Voilà quelque chose qu’on ne voit pas tous les jours.

Des centaines de clients d’Énergie NB de l’île Lamèque ont été privés d’électricité, vendredi.

La panne serait dûe à la contamination «par le sel de la ligne de transport d’électricité sur la chaussée de Lamèque», selon les informations reçues par courriel de la municipalité.

Les citoyens avaient pour la très grande majorité retrouvé l’électricité en fin d’après-midi vendredi.

La municipalité de Shippagan a collaboré avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure et le service d’incendie afin «de sécuriser la zone et de rétablir le courant le plus rapidement possible».

Le pont reliant Lamèque à Shippagan a été fermé pendant une bonne partie de la matinée afin que le courant puisse être rebranché. En après-midi, les automobilistes ont pu circuler sur le pont, même si des équipes étaient déployées sur le terrain.