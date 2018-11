Le nouveau Costco officiellement ouvert à Moncton

La tempête annoncée n’a pas ralenti les ardeurs des clients du géant de la vente au détail, Costco, à Moncton vendredi matin.

Des centaines de personnes ont participé à l’ouverture officielle du nouveau magasin-entrepôt de Moncton alors que toutes les écoles de la région étaient fermées. Après la coupure du ruban officiel par l’administration de l’entreprise et des élus de la région, dont la ministre fédérale Ginnette Petitpas Taylor, les gens se sont précipités à l’intérieur du magasin.

Le choix de plusieurs, une génératrice afin de se préparer aux pannes d’électricité causées par les intempéries.

Le nouvel immeuble de Costco, situé aux abords de la promenade Elmwood et de la Transcadienne à Moncton, est plus grand, comprend une essencerie et offre plus d’espaces stationnement.