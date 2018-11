De quel chef le Parti libéral a-t-il besoin?

La course à la direction du Parti libéral du N.-B. se mettra bientôt en branle. Quel est le profil idéal de la personne qui succédera à Brian Gallant? L’Acadie Nouvelle a posé la question à d’anciens élus libéraux.

Les résultats des élections du 24 septembre ont été doux-amers pour les libéraux. S’ils ont presque tout raflé dans le Nord et remporté le vote populaire, ils ont subi une raclée dans les régions anglophones et ont fait élire un député de moins que les progressistes-conservateurs.

À la lumière de ce constat, bien des gens se demandent en coulisses si les libéraux n’auraient pas intérêt à tenter de se doter d’un chef originaire de Saint-Jean ou de Fredericton et dont la langue maternelle est l’anglais.

Mais dans les rangs libéraux, du moins auprès des vétérans à qui nous avons parlé, cette approche n’est pas particulièrement prisée.

L’ex-vice-première ministre Aldéa Landry, pense qu’il est plus important que les libéraux ouvrent leurs horizons et qu’ils portent une femme à leur tête pour la première fois de leur histoire.

«Le temps est venu. Ce serait une façon pour le Parti libéral de se réinventer. Je pense aussi que si on veut un leadership différent, on doit faire place aux femmes», dit-elle.

D’autres critères sont très importants à ses yeux. «Je pense qu’il serait essentiel que cette personne soit bilingue et qu’elle soit une rassembleuse et qu’elle soit capable de travailler en collaboration avec les autres partis.»

Aldéa Landry ajoute que la personne qui succèdera à Brian Gallant ne devra pas nécessairement être originaire de Fredericton ou de Saint-Jean, ni être issue du caucus libéral.

«On a besoin de sang neuf», dit-elle.

Une vision claire

L’ex-ministre Bernard Richard croit pour sa part que le Parti libéral a besoin d’un chef qui a une vision claire de l’avenir de la province et qui ne perdra pas le contact avec les gens à la base du parti.

Il n’adhère pas à l’idée que le prochain chef devra être du Sud ou qu’il devra être anglophone.

Établir un tel profil idéal serait selon lui faire preuve de clientélisme. «C’est la vieille façon de faire la politique, à mon avis. Et ce n’est pas ce que les jeunes cherchent. En tout cas, pas les jeunes à qui je parle.»

Ce qui compte avant tout, selon lui, c’est que le chef ait une vision claire et qu’il soit bilingue.

«Je crois que le parti doit trouver le meilleur chef qu’il puisse identifier. Qu’il soit francophone, anglophone, autochtone, franchement je m’en fiche. Mais je crois qu’il doit absolument être bilingue.»

Son approche n’est pas sans rappeler celle de l’ancien ministre Roland Haché. Selon lui, le chef doit avoir une vision très claire et être bilingue à tout prix.

«Francophone ou anglophone, ça n’a pas d’importance, selon moi. Mais c’est important que ce chef puisse s’exprimer dans les deux langues et surtout comprendre les subtilités de la langue pour mieux comprendre les cultures.»

L’arrivée d’un chef issu de Fredericton ou de Saint-Jean à la tête du parti pourrait peut-être augmenter ses chances de récolter du succès dans certaines régions, mais cela ne changerait pas tout, selon lui.

«Quelqu’un qui est capable de s’exprimer sur une vision claire du Nouveau-Brunswick, c’est beaucoup plus important selon moi que la provenance de ce chef», affirme Roland Haché.

Une vision moderne

L’ex-ministre et chroniqueur à l’Acadie Nouvelle, Bernard Thériault, estime que les libéraux ont besoin d’un chef qui ramènera le parti au centre, tout en ayant une vision moderne de l’environnement.

Selon ce résident de Caraquet, les militants devraient éviter de trop accorder d’importance à la région d’origine des candidats qui se présenteront à la course à la chefferie.

«Je l’entends dans les cafés ici, que ça nous prend un anglophone bilingue de Saint-Jean. Tout le monde parle de ça. Mais je pense que ça nous prend quelqu’un qui a une connaissance du Nouveau-Brunswick. On n’a pas eu de chef depuis très longtemps qui a une connaissance intrinsèque de la province. On a eu des seigneurs régionaux, mais on n’a jamais eu quelqu’un qui avait une vision provinciale. Et c’est vers ça qu’il faut qu’on aille», dit-il.

Le prochain chef du Parti libéral, devrait être doté d’un «leadership fort», croit Bernard Thériault.

«Je pense que la dernière personne qui avait une direction forte, c’était Frank McKenna. Même s’il a imposé des choses difficiles, les Néo-Brunswickois l’on suivi parce qu’ils avaient confiance en lui. C’est ça qu’il nous faut.»

Et les libéraux devraient résister à la tentation d’élire un énième chef dans la trentaine et qui n’a pas une longue feuille de route en politique, affirme-t-il.

«Je pense qu’il faut penser à ne pas aller chercher des jeunots. Je pense qu’il faut aller dans la société civile pour trouver des gens qui ont des idées, plutôt que de faire de la direction du parti une école d’apprentissage pour les jeunes politiciens.»

Quant à l’ex-ministre Donald Arseneault, il a une opinion qui va à contre-courant de celle des autres vétérans à qui nous avons parlé. Il est d’accord avec eux que le prochain chef libéral doit être bilingue, mais ce n’est pas tout.

«Il doit être du sud de la province, préférablement de la région de Fredericton. Il devra cependant être capable de maintenir la confiance du Nord. Et il devra être doté d’une personnalité de rassembleur et être près de la population», dit-il.

Donald Arseneault estime que de l’expérience en politique et dans le milieu des affaires serait un atout.

Le bilinguisme du chef n’est «pas négociable»

Le politologue Roger Ouellette, de l’Université de Moncton, affirme que le profil du chef idéal pour le Parti libéral est de plus en plus clair.

«Le chef idéal, c’est quelqu’un qui est rassembleur, qui a une vision, qui a du leadership, quelqu’un qui connaît bien la province, toutes les parties de la province. Et je verrais un anglophone, je verrais un anglophone bilingue. Et je verrais même une femme», dit-il.

Un chef qui est originaire du Sud pourrait être un atout, selon .

«Ça m’apparaît que dans un monde idéal, s’ils peuvent avoir un leader qui vient du sud de la province, qui est anglophone, qui est bilingue et qui peut aller renouer avec cet électorat-là, ce serait bien. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les libéraux ne peuvent pas tourner le dos aux francophones.»

Le bilinguisme sera un critère tout à fait incontournable, affirme Roger Ouellette. «Ce n’est pas négociable. Je ne peux pas voir qu’ils iraient chercher un chef unilingue.»

Ce politologue rappelle d’ailleurs que les règles de la course à la direction auront un grand impact sur le profil du prochain chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick.

C’est que la constitution de cette formation politique prévoit que toutes les circonscriptions auront le même poids lors du congrès la direction (peu importe le nombre de membres qui se trouveront dans chaque circonscription).

Cela veut dire que lors de la course à la direction du Parti libéral, les candidats auront intérêt à tisser des liens solides avec les membres dans les 49 circonscriptions, même si certaines associations libérales ne comptent que très peu de militants.

«Si cette personne-là n’est pas bilingue, qu’elle n’est pas connectée avec l’ensemble des circonscriptions, dont les circonscriptions du Nord et les circonscriptions francophones, je ne peux pas voir comment elle pourrait remporter la victoire. Le processus fait en sorte que ça se dirige vers la sélection d’un certain profil», dit Roger Ouellette.

Son confrère politologue J.P. Lewis, du campus de Saint-Jean de l’Université du Nouveau-Brunswick, croit pour sa part que les libéraux pourraient être tentés de trouver leur prochain chef dans le Sud.

«C’est difficile à dire que, stratégiquement, on pourrait regarder à la géographie de leurs résultats électoraux et dire qu’ils ont besoin de quelqu’un du sud de la province. Mais est-ce que ce type de décision aliénerait certains de leurs électeurs du Nord?»

Il note qu’il a bien peu de chances que l’on assiste à une course et à un congrès soporifiques.

«C’est un prix attrayant. Ils ont remporté le vote populaire, ils ont remporté un siège de moins que le parti qui forme le gouvernement. Ce n’est pas comme le NPD. Il n’y a pas de risque que l’on assiste à un couronnement par acclamation.»