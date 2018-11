Collecte des déchets: des bacs de plastique dispendieux

Instaurer une collecte des ordures par bac plastique au Sud-Est coûterait environ 14 millions $, selon Eco360, la commission responsable de la gestion des déchets dans la région.

Steve Bossé, de Dieppe, commence à en avoir plein son casque de voir des déchets s’envoler dans son quartier. Lorsque vient le temps de déposer les sacs au bord du chemin, les oiseaux et autres animaux les déchirent pour s’y nourrir.

Résultats: des ordures se répandent partout dans le quartier.

«Je trouve ça plate pour une région comme la nôtre, surtout en 2018. Souvent, ce que je dois faire, c’est prendre un gros sac et aller ramasser les déchets moi-même», a expliqué M. Bossé lors de la réunion du conseil municipal de Dieppe, mardi dernier.

«Ce qu’on voit par terre, c’est surtout ce qu’on trouve dans les sacs verts. Les chats, les chiens et les mouettes vont jouer dedans. Ce sont surtout les goélands qui font ce genre de dégâts», a-t-il ajouté.

Plutôt que de faire partie du problème, le citoyen a voulu trouver une solution. L’utilisation de bac de plastique est selon lui la voie à prendre. Originaire d’Edmundston, il a été en mesure d’expérimenter les deux systèmes de collecte – des bacs étant utilisés dans le Nord-Ouest.

«C’est sûr qu’au début les citoyens (d’Edmundston) étaient plus ou moins contents parce qu’il fallait acheter les poubelles (bacs). Je peux vous dire qu’aujourd’hui, si vous allez en ville, les gens ne voudront plus les enlever. Pourquoi? Parce qu’il n’y a plus de vermine. Il n’y a plus de déchets par terre», a avancé M. Bossé.

Dispendieux

Dans le Sud-Est, la collecte des détritus est gérée par les municipalités, mais Éco360 est responsable de leur traitement. Le directeur de cette commission de gestions des déchets, Roland LeBlanc, n’est pas fermé à l’idée de l’utilisation de bacs de plastique pour la collecte des déchets, mais il soutient que ce serait dispendieux.

Les ménages devraient acheter trois bacs: un pour le recyclage, un pour le compost et un pour les autres déchets. À long terme, ce serait par contre plus rentable puisque les familles n’auront plus à acheter de sacs de plastique.

«Les sacs, à plus long terme, vont coûter plus cher aux résidents», affirme M. LeBlanc.

L’usine d’Éco360 est conçue pour ouvrir les sacs. Elle pourrait toutefois traiter sans problème les ordures provenant des bacs si jamais une ville décidait de changer de système de collecte.

«En tant qu’usine, on peut accepter les déchets provenant des bacs ou des sacs. Les deux sont bons.»

En fait, l’idée de passer à un système de collecte par bac est toujours dans l’air, mais pour l’instant, le système actuel fait l’affaire.

«On y pense toujours», a indiqué M. LeBlanc.

Au début 2019, Éco360 rencontrera ses membres pour discuter des avancées dans l’industrie et parions que le sujet reviendra sur la table.