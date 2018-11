Encore de la neige en perspective…

Le partie sud de la province peut s’attendre à recevoir de 10 à 20 cm de neige, mardi et mercredi.

C’est ce qu’avance Environnement Canada dans un «bulletin météorologique spécial» publié dans la nuit de dimanche à lundi.

«Une dépression passera au sud du Nouveau-Brunswick mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi et mercredi matin, indique la firme fédérale.

«La neige à l’avant de ce système se propagera partout sur la province en matinée et en après-midi. Selon les modèles de prévision actuels, les secteurs au sud d’une ligne allant de Fredericton à Miramichi pourraient recevoir le plus de neige; il y a aussi un risque de pluie verglaçante sur les régions les plus au sud de la province.»

«Une accumulation totale de neige de 10 à 20 cm est possible au cours de la période allant de mardi après-midi jusqu’à tôt mercredi», peut-on aussi lire.

Environnement Canada précise que des avertissements de neige pourraient être émis lundi.

Le bulletin spécial émis lundi matin est en vigueur pour le comté de Kent, Fredericton, Miramichi, Moncton, le Sud-Est, Saint-Jean, St. Stephen et Sussex.