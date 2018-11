Nouveau pont d’Inkerman: déjà 3,3 millions $ amassés

Malgré les beaux dollars qui s’accumulent chaque semaine grâce à la Chasse à l’as de coeur, le Comité du pont d’Inkerman aimerait bien que le gouvernement provincial s’acquitte entièrement de la facture du nouveau pont. Cela devrait signifier une dépense de près de 6,5 millions $.

La populaire loterie ne fait pas qu’attirer les foules depuis quelques semaines. Elle permet également au comité regroupant les principaux utilisateurs de cette infrastructure d’amasser jusqu’à maintenant près de 3,3 millions $.

Cette somme colossale pourrait très bien servir à aménager les sentiers et les voies d’accès au nouveau lien enjambant la rivière Pokemouche, estime Glenda Robichaud, présidente du comité.

«Le pont appartient au gouvernement, a-t-elle commenté à l’aube d’une prochaine semaine qui s’annonce folle pour la loterie. Si jamais le gouvernement veut une participation financière de notre part, on sera prêt. Mais on espère qu’il le payera au complet.»

En septembre 2017, un incendie suspect a complètement détruit le pont de bois construit en 1874 et qui servait autrefois au transport ferroviaire dans la Péninsule acadienne. Mesurant près de 470 mètres et désaffectée dans les années 1990, la structure servait notamment de piste de marche, de piste cyclable pour la Véloroute ainsi que de sentier de motoneige et de véhicules tout-terrain.

Les études environnementales et de faisabilité sont complétées, ajoute Mme Robichaud. Leurs résultats seraient être connus possiblement en janvier, espère-t-elle.

Trois options d’un nouveau pont sont sur la table, aux coûts variant de 2 à 6,5 millions $. Deux projets ne conviennent pas vraiment au comité, car la structure ne serait pas assez large afin d’y faire passer une surfaceuse pour les sentiers de motoneige.

Le troisième serait bâti en acier galvanisé, serait suffisamment large pour y faire circuler les machineries d’entretien, mais serait beaucoup plus dispendieux. Cette ébauche est privilégiée par ses utilisateurs, car il serait utilisable à l’année et aiderait au développement touristique de la communauté.

«Nos députés provinciaux (Robert Gauvin pour Lamèque-Shippagan-Miscou et Isabelle Thériault pour Caraquet) savent que nous voulons ce pont le plus rapidement possible. Nous avons également un comité d’experts qui va nous indiquer comment bien investir l’argent, selon nos besoins. Personne ne va se mettre de l’argent dans les poches, soyez-en assurés», fait part la présidente du Comité du pont d’Inkerman.

D’ici là, les bénévoles se préparent pour une 45e semaine de la Chasse à l’as de coeur. Le gros lot va grimper à tout près de 3 millions $ et il ne reste que huit cartes à tourner.