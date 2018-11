Discours du Trône: Higgs promet de redonner de la vigueur au secteur privé

Le premier ministre Blaine Higgs promet de redonner de la vigueur au secteur privé dans son premier discours du trône à la tête d’un gouvernement minoritaire.

Le gouvernement a divisé ses nombreuses initiatives en cinq grands thèmes: l’équilibre budgétaire, le secteur privé, la santé, l’éducation et la classe moyenne.

Les progressistes-conservateurs ont l’intention de présenter un budget équilibré en 2020 et comptent notamment sur l’augmentation du financement de la vérificatrice générale pour y arriver.

Les bleus promettent «l’élimination graduelle» de l’impôt sur les petites entreprises et de la double imposition foncière des biens secondaires.

Le gouvernement entend d’ailleurs assurer qu’une partie de ces économies soit refilée aux locataires.

Il réalisera aussi un examen des subventions aux entreprises qui pourraient être remplacées par «des crédits d’impôt liés à l’emploi» ou «des réductions fiscales générales».

Au sujet des employés du secteur public, le gouvernement a tenu à «rappeler que chacun des postes en question est payé en appliquant un impôt sur le travail réalisé par d’autres personnes.»

Il n’est cependant pas fait mention de la promesse électorale du Parti progressiste-conservateur d’éliminer 600 emplois sur quatre ans dans la fonction publique.

Gouvernement minoritaire oblige, l’équipe de M. Higgs propose dans son discours du Trône de collaborer «avec les hommes et les femmes de bonne foi et de toute affiliation politique».

En santé, Fredericton entend collaborer avec les réseaux de la santé afin «que les fonds soient affectés d’abord aux mesures qui réduiront le plus rapidement les temps d’attente».

Les progressistes-conservateurs souhaitent s’attaquer à la pénurie de personnel infirmier en préparant un plan «visant à éliminer les obstacles à la formation et au recrutement» du personnel infirmier.

Ils ont aussi l’intention d’«examiner» au cours des six prochains mois le contrat signé avec Medavie au sujet de la gestion du Programme extra-mural.

Dans le domaine de l’Éducation, le nouveau gouvernement veut modifier la Loi sur l’éducation pour permettre aux directeurs d’écoles, aux enseignants et aux parents de faire «les choix qui répondent aux besoins des enfants».

En matière d’assistance aux plus démunis, les progressistes-conservateurs souhaitent effectuer une «réforme globale» du système d’aide sociale qui permettra notamment d’assurer une «reddition des comptes accrue» pour les utilisateurs de longue date du système.

Il n’est pas question directement de gaz de schiste ou de fracturation hydraulique dans le discours du Trône.

Le gouvernement s’engage toutefois à «veiller à l’exploitation responsable de nos ressources naturelles» et à «respecter les collectivités et les Premières nations qui choisissent de créer des emplois et de favoriser l’investissement dans le secteur des ressources naturelles».

Les progressistes-conservateurs ont l’intention de réviser la Loi sur la gouvernance locale pour donner plus de pouvoir aux communautés en ce qui concerne le développement économique et le tourisme.»

Il est aussi question d’environnement dans le discours du Trône même s’il ne s’agit pas de l’un des principaux thèmes proposés par le gouvernement.

Les bleus réitèrent leur opposition à la taxe sur le carbone tout en soulignant qu’ils «acceptent le consensus scientifique» selon lequel les changements climatiques sont «bien réels et que l’activité humaine influe sur ceux-ci».

Ils proposent de créer un nouveau poste de haut fonctionnaire indépendant de l’Assemblée législative «responsable des enjeux scientifiques et des questions liées aux changements climatiques».

Un poste semblable, le commissaire à l’environnement a été éliminé la semaine dernière par le premier ministre de l’Ontario, le progressiste-conservateur Doug Ford.

L’équipe de Blaine Higgs propose de créer un comité multipartite afin d’élaborer une stratégie de respects des cibles d’émissions de gaz à effet de serre en plus de réaliser un «examen scientifique rigoureux» sur l’utilisation du glyphosate.