Glyphosate: «L’engagement des conservateurs n’est pas suffisant»

Le renvoi à l’étude du dossier de l’épandage d’herbicides à base de glyphosate dans le récent discours du Trône laisse un goût amer en bouche aux opposants de cette pratique.

Loin d’avoir été impressionnés le mois dernier par la proposition libérale sur le sujet, ceux-ci fondaient désormais beaucoup d’espoirs sur le Parti conservateur et surtout, sur sa volonté avouée de vouloir travailler de concert avec les tiers partis pour faire avancer certains enjeux. Le Parti vert et celui de l’Alliance sont, rappelons-le, tous deux en faveur de la cessation de l’épandage de ce type d’herbicides sur les terres publiques ainsi que sous les lignes de transmissions d’Énergie NB.

Dans le discours du Trône présenté mardi, on ne retrouve toutefois qu’une brève mention de ce dossier, soit que l’on compte tenir un examen scientifique rigoureux sur l’épandage de glyphosate. Cette mention manque clairement de mordant pour plusieurs, à commencer par le chef du Parti vert, David Coon.

Ce dernier a d’ailleurs avisé la chambre mercredi qu’il entendait déposer une motion visant à interdire tout bonnement l’épandage d’herbicides sur les terres de la Couronne et sous les lignes de transmissions d’Énergie NB.

Dans le libellé de celle-ci, M. Coon souligne que les preuves scientifiques se sont accumulées au fil des ans relativement au risque que pose le glyphosate pour la santé des écosystèmes forestiers et de la faune. Il fait également référence à l’absence d’acceptation sociale pour cette pratique, citant la pétition de 34 000 noms qu’il a déposé avec le député libéral, Gilles LePage, il y a quelques mois.

Lors d’un point de presse suivant la période de questions, M. Coon a expliqué le fondement de sa décision.

«L’engagement des conservateurs dans le discours du Trône quant à l’utilisation du glyphosate n’est pas suffisant. Il n’y a pas de véritables promesses visant à l’éliminer. Pourtant, la science démontre déjà les risques associés à la santé et à l’environnement. C’est important de s’entendre maintenant pour éliminer l’usage de produit», indique le député.

Higgs appelé à s’expliquer

Son confrère libéral de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, a pour sa part interpellé directement le premier ministre sur ce sujet lors de la période de questions mercredi, le sommant de préciser ses intentions.

«Le gouvernement est-il prêt, si l’examen scientifique rigoureux de son utilisation conclut qu’il faut interdire ce produit, à interdire le glyphosate sur l’ensemble du territoire du Nouveau-Brunswick?», a questionné le député restigouchois.

Dans sa réponse, le premier ministre a répété qu’il baserait la décision sur des faits (scientifiques) touchant à la dangerosité du glyphosate.

«Nous n’avons pas cette information pour le moment, mais nous nous sommes engagés à faire cet exercice dans un délai très court. Nous voulons faire ce qui est juste pour notre industrie (forestière), mais nous voulons le faire d’une manière durable et respectueuse de l’environnement. Je vais regarder les meilleures pratiques dans le monde entier et, je le répète, nous baserons nos décisions sur des faits», a rétorqué Blaines Higgs.

Écolos déçus

Lorsqu’elle compare l’énoncé des conservateurs sur le glyphosate inclus dans le discours du Trône avec la proposition libérale du mois dernier, Francine Levesque du mouvement ÉcoVie n’y voit à peu près aucune différence.

«C’est pratiquement du pareil au même. Il n’y a que la formulation qui change, car on suggère la même chose, soit de refaire des études. C’est décevant, et certainement pas ce à quoi on s’attendait», estime la militante.

Selon Mme Levesque, le temps n’est plus aux études.

«On sait ce que le glyphosate cause et on sait aussi qu’on ne peut pas se fier aux études de ceux qui fabriquent cet herbicide. Alors qu’est-ce que ça va apporter de plus? Le temps est à l’action, pas à d’autres études», souligne-t-elle.

Caroline Lubbe-D’Arcy de Stop Spraying New Brunswick abonde dans la même direction. «Considérant tous les autres enjeux environnementaux qui auraient dû être abordés et qui ont été écartés du discours, on peut se compter chanceux que le nôtre ait été mentionné. Cela dit, ça demeure clairement insuffisant comme intentions», indique-t-elle, appelant les députés de l’Alliance à faire aussi pression sur le gouvernement conservateur.

«Beaucoup de votes sont allés à la PANB en raison de la situation de l’épandage de glyphosate dans nos forêts. Ils sont inquiets certes de ses effets sur la santé, mais aussi sur la faune, sur la flore, sur nos bassins versants. Aujourd’hui, ces personnes veulent des réponses et ils veulent de l’action. Ce dont ils ne veulent surtout pas, c’est d’un gouvernement pressé de se débarrasser de ce sujet en le poussant dans la cour d’Ottawa. Car c’est trop facile de s’en remettre à Santé Canada (qui ne traite que de la santé humaine) pour éviter de débattre de la question et de poser les gestes appropriés», dit-elle, promettant de maintenir la pression.