Itinérance: «Personne ne devrait avoir à vivre comme ça»

Steven Valdron rend visite aux itinérants chaque semaine pour leur donner des couvertures et des provisions. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

À la suite de la démolition par les gendarmes du camp de fortune qu’il fréquentait, Jesse a dû trouver un autre endroit où installer sa tente. Désormais, il craint moins l’arrivée des grands froids que l’idée d’être chassé à nouveau.

Membre d’une église locale, Steven Valdron rend visite aux itinérants de Moncton chaque semaine pour leur offrir de la nourriture, des habits et des couvertures. C’est en sa compagnie que nous nous rendons jusqu’au campement de Jesse (prénom modifié), caché dans une zone boisée.

Il y partage une tente avec trois autres personnes et deux chiens. Tout autour se trouve tout ce qu’ils possèdent: des provisions stockées dans des sacs plastiques, deux bonbonnes de gaz, quelques vélos et un chariot recouverts par la neige.

Les premiers échanges sont tendus, mais Steven parvient vite à rassurer Jesse. D’abord méfiant, ce dernier accepte finalement de s’ouvrir.

Depuis plusieurs mois, il passait la nuit dans une tente avec de nombreux autres itinérants près d’un chemin fer, à l’ouest de Moncton. Le 9 novembre, il a été réveillé par un groupe d’employés du CN, de membres de la GRC et d’agents d’exécution des arrêtés venus démanteler le camp à l’aide de pelles mécaniques.

«Ils ont pris tout ce que je possédais! Je n’ai pas changé de vêtement depuis que ça s’est produit», raconte-t-il.

«Un agent a déchiré ma tente avec un couteau en nous criant de partir. Est-ce que vous trouvez ça acceptable? Qu’est-ce qui se passerait si je détruisais la maison de quelqu’un?»

Chassés de la zone, Steven et ses compagnons se sont installés dans le bois, pas très loin de la ville, mais assez pour ne pas être repérés par les policiers. Il n’est pas question pour eux d’aller passer la nuit dans les refuges, surchargés à cette époque de l’année.

«Dans les refuges, ils contrôlent chaque aspect de ta vie. Il y a tellement de monde que tu dois dormir par terre, et il faut sans arrêt faire attention à ses affaires pour ne pas se les faire voler. Je préférais vivre en prison que dans un refuge!»

Jesse vit dans la rue depuis deux ans: il ne pouvait plus payer son loyer après que sa compagne et ses enfants l’aient quitté pour vivre en Ontario. Malgré le froid, il n’a pas l’intention d’abandonner son campement au cours des prochains mois.

«On a appris à survivre dehors, assure-t-il. Ici je suis avec mes frères et mes soeurs, on a un code qu’on respecte.»

Plusieurs des itinérants autour de lui dorment dans une tente depuis que la maison qu’ils squattaient, jugée non sécuritaire par le Service d’incendie de la Ville, a été évacuée et démolie.

«Ce qu’il nous faut, ce sont des logements abordables, ou alors qu’on désigne un endroit où on pourrait installer nos tentes», plaide le sans-abri.

Suite à la destruction de leur camp par la GRC, plusieurs sans-abri ont dû trouver un nouvel endroit où s’installer. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Jesse passe ses nuîis dans cette tente en compagnie de trois autres personnes et de ses deux chiens. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Steven Valdron rend visite aux itinérants chaque semaine pour leur donner des couvertures et des provisions. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«Ça me brise le coeur»

Cette situation révolte Steven Valdron. Il juge que les gouvernements n’en font pas suffisamment pour permettre aux personnes les plus fragilisées de vivre décemment.

«Ça me brise le coeur. Personne ne devrait avoir à vivre comme ça. Une personne c’est déjà trop», souffle-t-il en passant près d’une tente enneigée.

«À Noël, les gens vont dépenser des centaines de dollars pour leur repas et eux ils seront là, dehors.»

L’homme a connu l’itinérance dans le passé, lorsqu’il vivait à Vancouver. Il est resté sans domicile pendant près d’un an.

«Je suis passé par là, alors je sais ce qu’ils vivent. On s’entraidait beaucoup, mais c’était dur. Quand tu n’as pas de nourriture, pas de toit… La vie est froide, humide et tu cèdes au désespoir.»

Un jour, un homme d’Église a fait sa rencontre et lui a tendu la main, confie-t-il. «Il m’a offert une nouvelle chance en me donnant un travail, il m’a fait sentir que je pouvais servir à quelque chose et j’ai recommencé ma vie à zéro. Aujourd’hui, je veux redonner, transmettre l’amour que j’ai reçu.»

Désormais de retour au Nouveau-Brunswick, Steven Valdron récolte autour de lui des dons qu’il remet aux itinérants. Il nourrit également le projet de construire des abris à Saint-Antoine où les occupants pourraient faire pousser des légumes et élever des animaux, à condition de ne plus consommer de drogue.

«Présentement, je leur apporte des sandwichs, des fruits, des chaussettes et des couvertures, tout ce que je peux, dit-il. Mais ce dont ils ont besoin le plus en réalité, c’est un peu d’amour et de considération.»