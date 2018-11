Rouler pour ne pas décrocher

À l’école Marie-Esther, on a développé un programme pour aider les jeunes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage dans des matières comme le français ou les mathématiques. - Acadie Nouvelle: Guillaume Cyr

La roue tourne à l’école Marie-Esther de Shippagan pour les jeunes qui préfèrent les cours manuels. Un nouvel atelier de mécanique de vélo est offert à ceux qui veulent acquérir de nouvelles connaissances en la matière.

L’administration scolaire a développé ce nouveau programme pour aider les jeunes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage dans des matières comme le français ou les mathématiques.

Le cours a été préparé l’année dernière et il est offert pour la première fois cette année. La directrice, Denise Haché-Mallet, trouvait qu’il manquait un «cours manuel à l’offre exclusivement académique.»

Elle ajoute que les jeunes avaient besoin d’un cours différent dans leur parcours scolaire.

«Un horaire avec seulement des cours académiques ne répondait pas nécessairement à leurs besoins. Des jeunes peuvent avoir plus de difficulté dans le volet académique, mais posséder de très grandes forces dans le volet manuel. Ça permet de travailler leur estime de soi», dit-elle.

Mme Haché-Mallet n’a pas hésité. Elle trouvait excellente l’idée de réunir le vélo et l’apprentissage. «On a choisi le vélo parce que ça rejoint plusieurs jeunes dans leur quotidien. En même temps, on touche aux compétences socio-affectives, cognitives et communicatives; les trois demandées par le ministère de l’Éducation», explique-t-elle. La directrice souligne que l’idée du départ a été proposée par l’enseignante ressource Monique Landry.

Les vélos brisés ont été offerts par des gens de la communauté et les jeunes se chargent de les réparer.

Un nouveau défi

Gaetan Duguay est avant tout un enseignant en éducation physique, mais il a accepté d’offrir ce cours. Un nouveau défi l’attend avec ce groupe d’une dizaine d’élèves avec qui il partagera ses «connaissances en mécanique». Il trouve important d’avoir des cours manuels à l’école.

«Des jeunes sur le point de décrocher se rattachent à l’école avec des cours comme ceux-ci. Ils ont davantage envie de se présenter en classe.»

Avec un aide-mémoire en main, les élèves examinent minutieusement chaque partie du vélo. Le système de freinage, le dérailleur, le cadre, les lumières; tous les éléments de la bicyclette sont scrutés à la loupe. «Les élèves font de la réparation. Peut-être que la soudure suivra, mais pas pour l’instant», explique M. Duguay.

Le cours, le premier offert dans une école du District scolaire francophone Nord-Est, sera disponible en hiver, même si ce n’est pas la saison optimale pour pratiquer le vélo. Ce printemps, l’atelier recevra davantage de pièces et de vélos usagés.

Les élèves apprécient

Cette session, la classe est composée de jeunes de tous les âges, de la 7e à la 12e année. Il y a un cours le matin et un autre en après-midi. Selon Gaetan Duguay, les élèves aiment venir en classe, une heure par jour, pour apprendre la mécanique de vélo.

Gérémy Power est en 12e année et il suit déjà des cours de mécanique automobile, ce qui lui procure un avantage supplémentaire.

«J’apprends le noms des pièces sur les vélos. Ça fait différent de la mécanique automobile.»

Son camarade, Brandon Brown, suit aussi des cours de mécanique automobile et abonde dans le même sens. «Au lieu de toujours faire des travaux écrits, on peut réaliser des projets manuels. Je peux ainsi apprendre une nouvelle partie de la mécanique que je ne connaissais pas. Ça rend l’école moins plate», explique-t-il.

Brandon Comeau, de son côté, aime tellement le cours qu’il s’y présente deux fois par jour, pour la séance du matin et celle de l’après-midi.

«J’aime travailler avec mes mains. J’ai appris beaucoup sur les différentes pièces de vélo et ça m’aide pour mes autres cours», raconte celui qui est en 10e année.

Plusieurs aspects positifs

Selon Gaetan Duguay, le cours «donne confiance à des jeunes qui ont un peu plus de difficulté dans leur parcours scolaire.»

Les élèves ont la chance de toucher à plusieurs éléments, selon Denise Haché-Mallet.

«Des élèves ont fabriqué des couronnes et des décorations de Noël avec des pièces de bicyclettes afin de développer leur créativité.»

«On initie les jeunes à l’écologie, au recyclage et au bénévolat. Des vélos seront remis à des familles défavorisées et les élèves pourront en utiliser pour se déplacer le midi», explique-t-elle.

Les élèves de Shippagan peuvent se compter chanceux de travailler dans un atelier si spacieux, mentionne Gaetan Duguay. «Nous sommes allés visiter l’atelier La Bikery à Moncton et l’endroit pour travailler était pas mal plus restreint!»