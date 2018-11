Bathurst souhaite encourager l’utilisation des couches réutilisables

La Ville de Bathurst pourrait bientôt suivre les traces de plus de 200 municipalités du Québec et adopter une politique sur les couches lavables.

Lors de la plus récente réunion du conseil municipal de Bathurst, la conseillère Katherine Lanteigne a présenté une initiative visant à encourager l’utilisation de couches lavables. À l’heure actuelle, plus de 200 municipalités au Québec subventionnent l’achat de couches lavables.

«Ce qui est populaire, lorsqu’une famille achète pour 200$ en couches lavables, elle peut recevoir un rabais de 100$ en présentant une preuve d’achat à la municipalité», explique la conseillère Katherine Lanteigne.

C’est après avoir été contacté par une citoyenne que Katherine Lanteigne s’est intéressée aux couches réutilisables.

«Elle m’a demandé s’il y avait un programme de subventions à la Ville de Bathurst. J’ai vérifié et je n’ai rien trouvé. Elle m’a dit que ça se faisait beaucoup au Québec. Elle m’a fourni des renseignements et j’ai clairement vu que ce serait quelque chose d’intéressant.»

À Bathurst, l’argument économique et environnemental est évoqué. Par exemple, Environnement Canada estime qu’environ 4 millions de couches sont jetées chaque jour au pays. On estime également qu’un bébé va utiliser entre 5000 et 7000 couches au cours des deux premières années de sa vie.

«Ça représente près d’une tonne de déchets. Pour envoyer une tonne de déchets au site d’enfouissement, ça nous coûte 65$. C’est par des petites initiatives qu’on peut faire des différences, alors pourquoi pas?»

Le conseil de Bathurst ne s’est pas encore prononcé sur la question, mais la présentation de Katherine Lanteigne a piqué la curiosité de plusieurs, souligne le maire Paolo Fongemie.

«On en a parlé un peu après la réunion. Un crédit de 100$, qu’est-ce que ça va coûter à la municipalité? Même si c’est 5000$, sur un budget de 24 millions$, c’est minime.»

Selon le maire Fongemie, la gestion des déchets solides représente une dépense importante pour les municipalités.

«Ça coûte environ 2 millions$ pour créer une nouvelle cellule d’enfouissement. En général, elle a une durée de vie de 30 mois. Après, c’est un autre 500 000$ pour la recouvrir. Si on gère mieux nos déchets en faisant plus de recyclage ou dans ce cas-ci, en utilisant des couches lavables, peut être que la durée de vie de la cellule sera prolongée.»