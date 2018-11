Conjoint violent: ces femmes qui ont payé de leur vie

Geneviève Élizabeth Brideau-Hébert n’est plus seule. À côté d’elles se retrouvent désormais ces femmes qui ont payé de leur vie leur relation avec un conjoint violent. De ces femmes, il n’en reste malheureusement plus que des silhouettes rouges avec un bouclier qui raconte leur histoire à la place du coeur. Geneviève Élizabeth Brideau-Hébert est maintenant une témoin silencieuse.

C’était dans les années 1970. La femme originaire de Leech, près de Tracadie, vivait avec un homme violent, à Montréal, qui la battait régulièrement.

Chaque fois que ça arrivait, elle venait se réfugier chez ses parents et chez ses soeurs. Pour faire la fête en chanson et en musique. Pour oublier et panser ses blessures physiques.

Chaque fois, son mari, plein de remords et de promesses de ne plus recommencer, venait la chercher dans la Péninsule acadienne pour la ramener à la maison. Et ça fonctionnait. Après une nouvelle lune de miel, les comportements violents n’étaient jamais bien loin…

Jusqu’en juin 1979. Geneviève Élizabeth est trouvée inconsciente chez elle. Trois jours plus tard, elle succombe à ses blessures. Un de frères est allé l’identifier à la morgue. Elle était si abîmée, raconte sa soeur Lovaina, qu’il l’a reconnue uniquement par ses cheveux roux.

Le mari a écopé de quelques années de prison, avant de retrouver sa liberté. La famille Breau n’a plus jamais eu contact avec lui. Et elle n’en veut pas non plus.

Jeudi soir, devant une centaine de personnes réunies à Tracadie, quatre des soeurs de Geneviève Élizabeth ont soulevé un drap mauve, pour y découvrir une silhouette rouge, avec un foulard vert noué autour du cou. La couleur préférée de Geneviève Élizabeth, souligne Alphéda, qui peine à retenir ses larmes.

«Geneviève Élizabeth était tellement aimable avec tout le monde. Quand elle venait nous voir, il fallait aller voir toute la famille», se souvient-elle, émue. Il y a un an, son gendre s’est enlevé la vie. Deux deuils en si peu de temps, c’est beaucoup pour elle.

Lovaina a le sentiment d’avoir pu enfin assister aux funérailles de sa soeur avec ce dévoilement. Car il y a 39 ans, elle n’avait pas pu se rendre à Montréal, parce qu’elle était enceinte de sept mois. Et le mari avait refusé que la dépouille de cette femme âgée d’à peine 45 ans soit rapatriée dans la Péninsule acadienne.

«Quand on a su pour ma soeur, ça été un choc, un drame. Mais nous n’avons pas été surpris. Il la battait, elle venait chez nous, il venait la chercher. Cet homme avait besoin d’aide, il avait été battu par sa mère. Il y avait les réconciliations, une nouvelle lune de miel, des promesses qui semblaient sincères…», raconte-t-elle sereinement, heureuse que la mémoire de sa soeur ne sera jamais oubliée.

Il aura quand même fallu du temps pour accepter l’hommage de la Table de concertation pour contrer la violence conjugale et familiale dans la Péninsule acadienne. La famille Breau n’était pas prête.

«Je ne voulais pas venir, admet Alphéda, ébranlée. Mais je l’ai fait pour elle. Des yeux, on peut oublier. Mais on n’oublie pas du coeur.»

«Si ça peut aider…, enchaîne Lovaina, en jetant un regard sur cette silhouette. La paix, on l’avait déjà. On s’ennuie tellement d’elle. Nous avons tellement de souvenirs… Quand nous avons soulevé le drap, j’aurais voulu qu’elle soit là, vivante, à chanter, à aimer la musique, à avoir du plaisir avec notre famille. Ce soir, nous ouvrons une porte sur la sensibilisation à la violence faite aux femmes.»

Geneviève Élizabeth Brideau-Hébert devient la 33e témoin silencieuse au Nouveau-Brunswick et la cinquième de la Péninsule acadienne.