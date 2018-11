Grand Moncton: l’étalement urbain se poursuit

Dans le Grand Moncton, les quartiers résidentiels et commerciaux situés l’extérieur de la ville se développent beaucoup plus rapidement que le cœur de la municipalité, selon une étude du Conseil canadien d’urbanisme.

De 2006 à 2016, le nombre d’habitations au cœur de Moncton, son centre-ville élargi si on veut, a crû de 10,4%. Or, durant la même période, le nombre d’unités dans les banlieues où les gens dépendent de la voiture pour aller au travail a augmenté de 28,9% et le nombre de logements à l’extérieur de la zone urbaine de 15%.

En fait, dans la région métropolitaine de recensement du Grand Moncton (Moncton, Dieppe et Riverview), on compte 66 700 habitations. Environ 75% de ces habitations, soit près de 50 500 logements, sont à l’extérieur du cœur de la cité.

Cette tendance des gens à choisir un lieu de résidence à l’extérieur de la zone plus dense de la ville est aussi démontrée par les données de l’Association des agents immobiliers du Grand Moncton.

Au cours des cinq dernières années, la valeur des maisons dans les zones plus rurales de la région a augmenté de 22,26% et celles aux limites de la ville de 18,2%. Durant la même période, la valeur des logements dans la ville de Moncton a augmenté de 17,4%.

En 2017, la Ville de Moncton comptait 71 889 citoyens. Seulement 5,2% d’entre eux ou 3 749 habitaient la zone d’amélioration des affaires. Encore moins avaient choisi de vivre dans le noyau du centre-ville. Ils n’étaient que 329 ou 0,3%.

Il n’y a simplement pas assez de logements au centre-ville. Dans le coeur de son centre-ville, Moncton offre 3,2 unités d’habitation par 1000 résidents. C’est très peu comparativement à Halifax (22) et Saint-Jean de Terre-Neuve (19,4).

Chris Constantine, président de l’Association des agents immobiliers du Grand Moncton, explique cette tendance par plusieurs facteurs. Le premier est l’absence d’un centre névralgique de l’emploi.

«Les employeurs sont répartis partout dans la municipalité. Nous n’avons pas un regroupement très dense de lieux de travail dans la ville, mais nous avons définitivement de grands employeurs dans le cœur de la ville», explique M. Constantine.

Les nouveaux arrivants et les gens qui proviennent des grands centres ailleurs au Canada rêvent d’être propriétaires et d’avoir un grand terrain. La région leur offre cette possibilité grâce à un marché de l’habitation plus abordable dans un milieu urbain.

«Quand les gens provenant d’ailleurs déménagent ici, ils le font parce qu’être propriétaire d’une maison est beaucoup plus abordable. C’est en quelque sorte le rêve canadien ou nord-américain de pouvoir être propriétaire de votre propre maison.»

L’exemple de Dieppe

Les maisons unifamiliales ont donc la cote dans le Grand Moncton, mais les immeubles à logements de luxe et les condos gagnent en popularité. Ce segment du marché de l’habitation vise surtout les nouveaux retraités qui cherchent à déménager dans plus petit, mais aussi les jeunes professionnels.

«La tendance des condos semble plus affecter les jeunes professionnels ou les ménages qui sont moins enclins à avoir des enfants. Ils regardent à la vie au centre-ville et à la simplicité de vivre en condo», a précisé M. Constantine.

Les gens veulent être prêt du travail et les municipalités veulent un centre-ville plus dense. À Dieppe, la place Horizon est l’exemple à suivre selon le maire, Yvon Lapierre.

La place Horizon a officiellement été inaugurée par son propriétaire, Aris Vautour, et le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, mercredi. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Avec ses 162 unités, un stationnement sous-terrain et sa proximité aux commerces de du centre-ville de la municipalité sans compter le plus grand centre commercial de la province, la Place Champlain, les gens peuvent y vivre sans avoir besoin de voiture.

«Pour nous, d’augmenter la densité, c’est très important parce que ça amène d’autres commerces et d’autres entreprises. On le sait, notre centre-ville est en plein développement et cet immeuble va devenir un gros morceau à long terme. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui vont vouloir venir s’installer ici, mais aussi beaucoup de gens qui voudront répéter ce qui s’est fait ici», a indiqué M. Lapierre.

Dieppe veut arrêter d’étendre son territoire parce qu’offrir les services municipaux de plus en plus loin, «ça coûte cher». Le maire espère que d’autres entrepreneurs suivront l’exemple. Certains le font déjà sur le boulevard Dieppe entre autres.