Laitue romaine: un premier cas d’E. Coli au N.-B.

Selon des responsables de la santé, une personne du Nouveau-Brunswick souffrirait de la même souche d’E. Coli liée aux maladies de 18 personnes en Ontario et au Québec.

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province, a déclaré que, comme dans les autres cas, on pensait que le cas du Nouveau-Brunswick avait été causé par la consommation de laitue romaine.

«Nous voulons vraiment que les gens comprennent qu’à cause de ce cas d’E. Coli qui a été confirmé, la source présumée serait de la laitue romaine. Nous conseillons donc aux Néo-Brunswickois d’éviter la laitue romaine», a-t-elle déclaré.

Mme Russell n’a donné aucun détail sur l’identité ou l’état de la personne et elle n’a pas non plus précisé si elle était hospitalisée.

Les symptômes typiques des maladies causées par E. coli incluent des crampes d’estomac, de la diarrhée et des vomissements, bien que la bactérie soit généralement bénigne. Les symptômes apparaissent généralement dans les trois à quatre jours suivant l’infection.

Mme Russell a rappelé que les jeunes enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes sont les plus à risque.

Le Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies a rapidement demandé aux détaillants de retirer la laitue romaine des tablettes des magasins et aux restaurants de cesser l’inclure dans les repas. Au Canada, les autorités recommandent simplement au public de l’éviter.

«Il y a des précautions à prendre régulièrement lorsqu’ils consomment n’importe quel type de laitue», a souligné la médecin hygiéniste en chef.

Ces précautions consistent notamment à bien se laver les mains et la laitue, à la rincer à l’eau courante et à conserver la laitue au réfrigérateur pendant sept jours au maximum.

Toutes les feuilles fanées ou brunes doivent être jetées.

Les autorités américaines ont signalé 32 cas d’infection à E. coli, dont 13 ont nécessité une hospitalisation.