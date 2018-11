Les femmes et les enfants victimes de violence conjugale et familiale de la Péninsule acadienne verront très bientôt que l’espoir n’est pas un concept abstrait à l’Accueil Sainte-Famille. Et ce, deux fois plutôt qu’une!

Premièrement, la maison d’hébergement située à Tracadie fait peau neuve. Près de 700 000$ ont été investis dans des rénovations majeures de l’édifice datant des années 1950. Il a fallu quasiment tout refaire. Cela a cependant nécessité la fermeture des lieux depuis juillet, mais ils devraient être de nouveau disponibles dans quelques semaines, se réjouit la directrice générale de l’organisme, Nadia Losier.

Il y aura encore dix lits pour les besoins immédiats des personnes voulant fuir une situation dangereuse avec leurs conjoints. On va y ajouter une chambre, mais on va surtout ramener le bâtiment aux normes de sécurité actuelles.

Deuxièmement, un complexe de logements est en construction, tout près de la polyvalente W.-A.-Losier. Ce projet de 1,2 million $ comprendra six appartements – quatre avec une chambre et deux avec deux chambres. Ils seront offerts à un prix abordable aux victimes, qui pourront y demeurer jusqu’à deux ans, le temps de se sortir du cycle de la violence.

Le nom, le Complexe de l’Espoir, colle bien à la vocation de cet édifice de près de 5000 pieds carrés, où on pourra y offrir divers services – estime de soi, budget, retour aux études – et dans lequel le conjoint sera exclu. Et y donner de l’espoir, précise la porte-parole.

L’Acadie Nouvelle a eu droit à la visite du propriétaire, jeudi matin. Malgré le froid mordant, les ouvriers s’affairaient à construire les cloisons intérieures. Si tout se passe comme prévu, on pourrait y pendre la crémaillère dès la fin de février.

«Ça fait depuis 2014 que nous travaillons là-dessus, relate Nadia Losier, les yeux pétillants d’excitation quand elle parle de cette initiative. Ça n’existe pas dans le nord de la province. L’Accueil Sainte-Famille est un service à court terme. Les femmes y viennent pour quelques jours ou quelques semaines, tout au plus, avant de retomber dans la même relation violente. Ici, au Complexe de l’Espoir, elles pourront demeurer plusieurs mois et se sortir de ce cycle.»

Sauver des vies

Un endroit sécurisé et sécurisant, voilà ce dont avait maintenant besoin cette organisation. Car la violence à l’endroit des femmes et des enfants en milieu conjugal est encore très présente dans la Péninsule acadienne, déplore la directrice générale.

«Ça peut sembler pire qu’avant, mais je crois que c’est parce que nos services sont davantage connus. C’est du moins ce que nous osons croire. Car de la violence envers les femmes, il y en a encore autant. Cela n’a pas diminué. Dans la dernière année, nous avons eu le plus haut taux d’occupation de nos chambres en 20 ans, soit plus de 50%. C’est plus qu’ailleurs en province.»

Nadia Losier est convaincue que l’Accueil Sainte-Famille a pu sauver des vies en 39 ans d’existence. Elle en a sauvé chaque année, précise-t-elle avec fierté. Mainte-nant, grâce au complexe de logements, l’aide sera immédiate et à long terme.

«Pendant notre fermeture, des femmes venaient à notre porte, en pleurs, demander de l’aide. Elles étaient démolies. Heureusement, nous avons pu en transférer beaucoup aux services d’hébergement de Bathurst et de Miramichi. Mais il y en a encore beaucoup qui attendent notre réouverture. C’est pour bientôt», promet-elle.

L’organisation offre également des lieux d’hébergement pour les animaux de compagnie des victimes, une ligne d’écoute ainsi que des services satellites de rencontres sécurisées dans les communautés de la Péninsule acadienne.

À l’aube de son 40e anniversaire, l’Accueil Sainte-Famille garde espoir, plus que jamais, de pouvoir briser le cycle de la violence familiale.